Veliku pažnju u Njujorku izazvala je odluka prve dame Sjedinjenih Američkih Država, Melanije Tramp, da odbije formalni sastanak sa suprugom ukrajinskog predsednika, Olenom Zelenskom, uprkos višestrukim zahtevima ukrajinske prve dame da razgovaraju o sudbini otete dece tokom rata.

Prijem u raskošnoj balskoj sali

Melanija Tramp ugostila je u utorak supružnike svetskih lidera na prijemu povodom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tom prilikom predstavila je svoju novu inicijativu „Zajedno podstičemo budućnost“, posvećenu dobrobiti dece i bezbednosti veštačke inteligencije u digitalnom dobu.

Pogledajte u galeriji moćno izdanje Melanije Tramp u skupštini:

1/7 Vidi galeriju Prva dama Melanija Tramp pojavila se u belom odelu i bakarnoj bluzi na putu ka Ujedinjenim nacijama. Njen izbor garderobe podseća na tradiciju sufražetkinja i modni stil poznatih političarki. Foto: Andrew Leyden/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia, JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

U kratkom, četvorominutnom govoru pozvala je prisutne da se pridruže njenoj koaliciji i razvijaju slične programe u svojim državama. Najavila je i da će prvi sastanak koalicije biti održan u Beloj kući u prvom kvartalu 2026. godine.

Zelenska tražila sastanak o otetoj deci

Dok je Melanija govorila o zaštiti dece od štetnih tehnologija, Olena Zelenska je stajala među okupljenima, pokušavajući da privuče njenu pažnju. Više puta je tražila formalni sastanak kako bi razgovarale o humanitarnoj krizi i prisilnom odvođenju preko 20.000 ukrajinske dece u Rusiju tokom rata. Međutim, prema navodima višeg savetnika Melanije Tramp, njeni zahtevi su odbijeni.

„Nema ništa formalno. Naša prva dama će je danas neformalno pozdraviti iz pristojnosti, ali nije dogovoren suštinski razgovor“, rekao je Bekman za Fox News.

Olena Zelenska Foto: Petar Aleksić

Zelenska je ranije tog dana upozorila da bi, sadašnjim tempom, bilo potrebno čak 50 godina da se sva oteta deca vrate u Ukrajinu.

Pisma sa obe strane

Melanija Tramp je u prošlosti pokazivala interesovanje za ukrajinsku krizu. U avgustu je uputila pismo ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, moleći ga da pregovara o mirovnom sporazumu zbog „nevine dece“. To pismo lično je uručio Donald Tramp tokom samita na Aljasci.

Nekoliko dana kasnije, predsednik Volodimir Zelenski predao je Melaniji pismo od svoje supruge u kojem joj se zahvaljuje na podizanju svesti o problemu otete dece. Uprkos tome, izostanak formalnog sastanka u Njujorku razočarao je ukrajinsku delegaciju.

Melanija Tramp drži govor u UN Foto: Deccio Serrano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Susret koji se nije dogodio

Kako prenosi Mirror, dok se prijem odvijao, Zelenska je viđena kako stoji blizu lifta, čekajući priliku za razgovor sa Melanijom. Međutim, taj trenutak nikada nije došao, a tema otete dece ostala je van zvaničnih razgovora na marginama Generalne skupštine UN.

