Mladi ljudi koji rade u restoranima i kafićima često se susreću sa ponašanjem gostiju koje testira strpljenje. A jedna konobarica iz Italije odlučila je javno da podeli svoju ispovest o tome kako nekulturni gosti zaposlenima u restoranima mogu da upropaste radni dan.

Na svom TikTok nalogu je podelila video u kom je iznela neprijatne situacije, ali i poruku o poštovanju osoblja i kulturi ponašanja u restoranima, posebno u onim "all you can eat" ("jedi neograničeno" - izraz koji se koristi za restorane gde gosti plaćaju fiksnu cenu i mogu da jedu koliko žele).

"Oni koji često posećuju ovakve restorane znaju da, osim retkih izuzetaka kod sušija i specijalnih jela, mogu da naruče hrane koliko žele. Ipak, upravo ova formula dovodi do preterivanja – neki gosti naručuju više nego što mogu da pojedu, a potom traže kreativne, ali užasne načine da izbegnu kaznu od jednog evra po preostalom komadu, koju većina lokala primenjuje.

"Uveče ću ja čistiti taj haos"

Tiktokerka u svom videu kritikuje goste koji kriju uramaki ili nigiri u kanti u toaletu ili, još gore, u WC šolji.

"Uveče ću ja čistiti taj haos", priča konobarica, naglašavajući da takvo ponašanje nije samo nepoštovanje, već stvara higijenske i tehničke probleme:

"Vi bacate hranu, mi gubimo vreme. Ako se WC zapuši, ja moram da ga otčepljujem. Kantu u toaletu ja moram da ispraznim", dodaje ona.

"I mi smo ljudi"

Kako je dalje istakla, još jedna kritična tačka su nestrpljivi gosti.

"Vi koji naručujete i žalite se jer jela ne stižu odmah, zapamtite da u kuhinji rade ljudi", kaže konobarica, podsećajući da iza svakog toplog jela stoji rad više osoba, često u dugim i napornim smenama. Priprema kvalitetnog sušija zahteva preciznost i vreme, a nedostatak poštovanja prema kuvarima samo pogoršava atmosferu u sali.

"Ne budite smešni"

Ispovest je potom prešla na osetljivu temu - rasističke komentare i predrasude o njenim kolegama koji nisu iz Italije.

"Ne budite smešni", naglašava konobarica, pozivajući goste da izbegavaju uvredljive primedbe ili sudove zasnovane na akcentu, izgledu ili nemogućnosti razumevanja italijanskog jezika. Objašnjava da se predrasude često odmah opovrgnu kada njene kolege razumeju i ispune zahtev bez problema.

"Poruka je jasna! Poštovanje svih članova osoblja, bez obzira na nacionalnost", poručila je ona.

"Nema ničeg smešnog u tome"

Među ponašanjima koja se najmanje tolerišu među vlasnicima restorana i posebno među radnicima jeste "skriveno pušenje elektronskih cigareta ispod stola".

"Zabranjeno je, u sali mogu biti astmatične osobe ili deca", podseća konobarica, naglašavajući da u ovim postupcima nema ničeg smešnog, iako mnogi posle diskretnog uvlačenja dimnog oblaka prave "lukav" osmeh.

Na kraju, konobarica pominje i neubedljive izgovore:

"Kada mi vrate tanjir zbog prisustva dlake, 99 odsto puta to nije tačno. Mi proveravamo svaki put", zaključuje ona, podsećajući da svi u kuhinji restorana gde ona radi nose kape, a da i sami konobari drže kosu vezanom.

(Kurir.rs/ Blic)

