Vjeran Miladinović, poznat pod umetničkim imenom Merlinka, bio je prva javno deklarisana transrodna osoba na prostorima bivše Jugoslavije i zvezda filmova čuvenog reditelja Želimira Žilnika.

Rođen je 1958. godine u Zagrebu, u teškim okolnostima. Njegova majka Tereza, zbog trudnoće, izbačena je iz škole i neko vreme je živela na ulici pre nego što je smeštena u Dom za nezbrinutu decu i mlađe punoletne osobe. Vjeran je kao novorođenče ostao u domu, a kasnije ga je otac odveo kod bake, a potom ga uzeo da živi kod sebe u Prokuplju.

Novo ja – put ka Merlinki

Najveća prekretnica u životu Vjerana bila je preseljenje u Beograd, gde je pronašao ljude sličnog razmišljanja. Tamo je počeo da se šminka, nosi uske farmerke i bavi se prostitucijom.

Godine 1978. izbačen je iz kuće, a već naredne godine odlučio je da postane Merlinka. Iako je o sebi nastavio da govori i u muškom i u ženskom rodu, ova odluka je označila početak njegovog novog identiteta.

U 31. godini, Merlinka se prostituisala uglavnom u Ulici Gavrila Principa kod Zelenog venca, uvek obučena u tesne miniće, visoke štikle i upadljiv nakit.

Karijera i filmska slava

Foto: printscreen/youtube/ Merlinka Festival

Merlinka je bila prvi transvestit koji se javno pojavljivao i postala je dobro poznata figura u lokalnoj zajednici. Njena autentičnost i šarm privukli su pažnju Želimira Žilnika, koji joj je dao uloge u filmovima:

Beograde, dobro jutro,

Lijepe žene prolaze kroz grad,

i kultnom ostvaraju Dupe od mramora (1995), gde je igrala glavnu ulogu.

U to vreme Merlinka je napisala i autobiografiju „Terezin sin“, u kojoj otvoreno govori o svom životu.

ISPOVEST O POSLU I ŽIVOTU

Foto: printscreen/youtube/ Merlinka Festival

O svom životu i poslu prostitutke govorio je svojevremeno u jednoj emsiji. Njegovu priču prenosimo integralno u nastavku. O PROSTITUCIJI I CENOVNIKU

Radim u ulici Gavrila Principa. Mi transvestiti smo počeli da se bavimo prostitucijom 1989. u januaru. Tad se oformila grupa od nas 7-8 transvestita. Bili smo u strahu ali se posle mesec i nesto dana shvatili da uopšte nije opasno raditi taj posao. Iako su ljudi primetili da mi nismo prave žene vrlo dobro su nas prihvatili.

Mi smo muškarci i obe imamo muški polni organ koji koristimo za fiziološke svrhe. Za seks ga ne koristim. Nekad sam ga koristila kao muškarac. Spavala sam tada sa ženom, imala sam više tih iskustava. I svako to iskustvo sa ženama mi je bilo odvratnije od onog prethodnog. Jednostavno se nismo našli. Mislim kao polovi. To je seksualna frustracija. I zbog toga sam izabrala muškarce.

Foto: printscreen/youtube/ Merlinka Festival

A ovo što se bavim prostitucijom to je samo stvar biznisa. Isključivo biznis. Jer da nije tako onda ja ne bih bila u Gavrila Principa, ne bih imala mušterije, već bi se šetala Knez Mihailovom ulicom, i tamo bih birala među onim lepim mladićima i sa njima bih bila iz ljubavi.

Međutim ako to radim za novac onda sam prostituka. Zato što to donosi veliku zaradu. Dvadeset posto želim a 80 odsto zato što donosi veliku zaradu. I nema drugog posla koji donosi toliku zaradu i to čistu zaradu.

Sat vremena košta 100 maraka. Ali zavisi... Sanela je mlađa i lepša i kod nje je 150. Cela noć je kod mene 300 maraka a kod Sanele je 450 maraka.

ZNAJU DA NISAM ŽENSKO, ALI IM NE SMETA

Kod mene 99 odsto provale da nisam žena, a jedan odsto ne provali. Ali mi priđu kao ženi. Ali i kad me provale to ništa ne menja. Ja prihvatam ulogu žene tako da nema problema.

Foto: printscreen/youtube/ Merlinka Festival

Znate žene koriste šminku, garderobu i tako dalje. Kao što vidite bez te šminke i garderobe bila bih mnogo ružnija. A to važi i za žene. Muškarac, i u nama, i u ženi, pada u 90 odsto slučajeva pada na šminku i garderobu. Garderobu nabavljamo po buticima, ne štedimo pare.

Inače kad odemo u inostranstvo tamo ne radimo ovaj posao. Zadovoljne smo ovim tržištem u Beogradu. Moji roditelji znaju čime se bavim. Šta kažu? Ništa ne kažu. Čak sam ih i molila da me gledaju večeras u ovoj emisji. Keva mi se malo bunila i rekla mi - Jao sine nemoj ovo ono.... Ovo moje pojavljivanje u emisji znači samo da ja vredim. Pa makar i u negativnom smislu.

Mislim da čovek ima dve osobine - jedno govori a drugačije misli. Možda neću imati javnu ali možda ću imati i podršku intimne vrste. Inače preko dana nisam ovako obučena jer mi je ovi nekoliko godina bavljenja ovim poslom dozlogrdila ženska garderoba. U muškoj garderobi se osećam komotnije, sigurnije. Jer ova ženska garderoba izaziva neprestani priliv muškaraca koji me pitaju pošto, hoćeš li, hajde da te častim. Kao muškarac imam lični mir.

O MUŠTERIJAMA

Ovo je moj stil života i moram vam reći da prostitucija nije naporna ako čovek ume da dozira. Prositutke brzo stare ali one koje rađaju koje rade kiretaže, imaju puno muškaraca, makroe.... Ja neću rađati i uvek ću biti gospođica. Ne želim da menjam pol.

Mi smo žestoko zagrebale u blud. Mi smo tolike kamenjarke i to je to.

Foto: printscreen/youtube/ Merlinka Festival

Ja sam vrlo humana osoba. Dođe mi deda od 60 godina i onda ga ja iskritikujem i ne želim odmah da mu uzmem novac. Kažem mu - Srculence, bolje kupi svojim unicima karamele nego što meni daješ pare. Ali čovek ne može da mi odoli.

Ja se uopšte ne depiliram već nosim dva para debelih čarapa. Imam sise. To je made in Zagreb, predratne sise koje vrede 800 maraka.Prvo skinem haljinu, pa levu sisu, pa desnu sisu i onda skinem brushaletr.

Jednom je došao taksista i kaže mi - Molim te uđi u kola. Ja uđem i on počne da plače kao kiša. I kad je došao do daha kaže - Svaki muškarac ima ženu koju želi. Ali neverovatno, devojko, ja znam da nisi devojka ali da toliko ličiš na ženu iz moje mašte to je neverovatno.

Malo me je ganuo, ali sam bila zabrinuta zbog para. Pokazala sam ganutost al već mi je bilo - Ok, isplakao si se pa da idem ja. Ali ne, on je hteo da me još gleda. I onda je izvadio iz novčanika 20-30 maraka i da mi. A ništa radili nismo.

Nisam religiozna u onom obliku koji propagira crkva. Bog je muškarac, oprostiće mi.

DOK JA RAČUNAM, ON VEĆ ZAVRŠIO

Foto: printscreen/youtube/ Merlinka Festival

Ja imam vrlo lošu osobinu za prostitutku - ne volim odrasle muškarce. Moje slabe tačke su dečaci između 16 i 18 godina. Nažalost... Jer oni su veoma siromašni i onda ja na neki način moram da izdržavam - da kupim cigarete, patike, vodim u bioskop.

Komšinice u Gavrila Principa nas obožavaju. Tačno znam koja dobru salatu pravi, koja turšiju, a koja ajvar. Snalazim se.

Za noć imam oko 2-3 komada muškaraca ili 60 santimetara. Od seksa ne mogu da se umorim. Samo što više seksa. S druge strane ja sam veoma komercijalna. Zašto bih ja imala 15 mušterija ako ne mogu da ih podnesem.

Posle 2-3 mušterije odem kući i odmaram se. Ja sam sa matematikom malo loša.... Peta mušterija, ja mu pu.im a razmišljam u sebi - prva šljaka 40 dinara, druga 80 dinara, šta ću sve da kupim sutra i on svršio i on kaže:

- Drugarice, prestanite ja sam već završio.

- Jao, izvinite molim vas.

Perverzna jesam ali ne volim grupni seks. Jer ne mogu da se opustim. E, da vam ispričam nešto. Odemo Saki i ja sa mušterijama. Ja joj kažem koliki ovaj moj ima, a ona hvali svog. I onda im kažemo da se oni približe da ih izmere. I mi vidimo oni počeše da se merkaju i spanđali se. I ja i Sanela odosmo.

Sredovečni ljudi dolaze pojadinačno a dečaci dolaze čoporativno i onda nas ispituju. Kad nas upoznaju posle ne možemo da ih izbacimo.

Ja idem u kola i napolju. Ali sobu izbegavam, jer u njoj ne možete izbeći pravi seks. Meni je sasvim dovoljno ono što zaradim na ulici. Side se ne plašim jer koristimo gumice. Od gumica se nikad ne odvajam.

Foto: Printscreen

Što se tiče veza sa političarima... Nemojte molim vas da nam stavljate glavu u torbu.

Penzija

Merlinka je jednom izjavio:

„Nikada nisam rekao da je lepo zarađivati novac baveći se prostitucijom. Sada sam samo penzionisana kurva. Penzionisala sam se poslednjeg dana NATO agresije. Ulicom Gavrila Principa gotovo da i ne prolazim…“

Dodao je da je svojim iskustvom video nisko moralne standarde i poroke društva, ali je uspeo da se izvuče sa dna života i da živi kao prosečan građanin, sa 25 godina radnog staža i stabilnim poslom.

Tragična smrt

Vjeran Miladinović Merlinka ubijen je 22. marta 2003. godine u ulici Grge Andrijanovića u Krnjači. Prvo je zadavljen, a potom zadobio dva udarca zidarskim čekićem u glavu. Njegovo telo je pronađeno mesec dana kasnije u poodmakloj fazi raspadanja.

Za ubistvo su optuženi Faik Ramadani Babuš i maloletni Bejtul Raćipi Bejto, ali su obojica oslobođeni u maju 2004. godine zbog nedostatka dokaza.

U njegovu čast godinama unazad organizuje se Međunarodni festival queer filma Merlinka u Domu omladine Beograda.

