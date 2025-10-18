Slušaj vest

Tokom svoje profesionalne PR karijere, Fil Elvud je radio za neke od najpoznatijih tirana, tajkuna i korumpiranih političara na svetu. U svojoj knjizi All The Worst Humans, priseća se jednog od najstrašnijih vikenda u Las Vegasu, kada je pokušavao da održi divlje ekscese sina Muamera Gadafija, Mutasima Gadafija, van medija i da pritom ne bude ubijen.

Uvek u društvu telohranitelja i lepotice Nataše

Mutasim je izgledao kao hodajuća senka – duga žuta kosa, upale oči, pepeljasto siva koža. Njegova figura je bila mršava, gotovo kost i koža, a odelo od braon velura bilo je preveliko za tanki rameni skelet.

Uvek je bio u društvu svog dvoje telohranitelja, obojice imena Muhamad, dok je pored njih često bila i Nataša – model koju je Mutasim doveo privatnim avionom samo za taj vikend.

"Sećam se, bio je poslednji dan Ramazana, petak uveče. Pobožni muslimani poste od zore do zalaska sunca, ali Doktor je prekršio tri od tih pravila. A Nataša? Siguran sam da nije došla da ga uspava za laku noć,“ prisetio se Fil.

Luksuz i paranoja

Sve troškove, od večere od 8.000 dolara, devet apartmana na 29. spratu, karata za Cirko de Soleil, motorcade od četiri automobila do šampanjca, plaćala je „Amerikan Ekspres“ kartica. Mutasim nije želeo da njegovo ime bude vidljivo na računima.

Fil je dobio i dodatne zadatke: posetiti Harley-Davidson izložbeni salon, kupiti kadilak Escalade, teleskop, šorceve i karte za Šer. Sve je moralo da ostane pod velom tajne – čak i za osoblje hotela.

Pretnje i disciplina

Fil piše da je Mutasim jednom pretio sobarici jer je htela da očisti njegov apartman. Njegov brat Hanibal je samo nekoliko meseci ranije bio uhapšen u sličnom incidentu.

"Dogovor je bio da se apartman čisti samo dok se on sunča pored bazena. Dao sam vrataru napojnicu od 100 dolara da bi se sprovelo u delo,“ naveo je Fil, dodajući da je morao i nekoliko puta kontaktirati dilera kako bi nabavio traženu robu.

Iskušenje i ogromne sume novca

Fil se našao u iskušenju kada je u ormaru veličine spavaće sobe pronašao tri crne aktovke od zmijske kože, pune novca i pištolja. Ukupno oko tri miliona dolara.

"Uzeo sam samo 1.000 dolara i zapitao se da li bi primetio ako bih uzeo 20.000 dolara da pokrijem dug na mojoj kreditnoj kartici. Ali pogledao sam pištolj i shvatio da je moj život vredniji od novca.“

Zabava u kazinu

Pošto mu je dosadilo na Cirko de Soleil, Doktor je otišao u kazino. Na ruletu je proveo večer i izgubio 25.000 dolara – Filovu godišnju platu. Kasnije je tražio da mu se rezerviše privatan avion za Natašu, što je koštalo još 6.000 dolara.

"Čak ni Šer nije uspela da istopi njegovo kameno srce. On jednostavno nije sposoban za radost,“ napisao je Fil.

Sledećeg jutra, karta za Natašin let je „magnetično“ skočila sa 6.000 na preko 16.000 dolara. Fil je shvatio da mora da izmiruje sve kockarske dugove i da sve mora biti prikriveno.

Konačno, kada se Mutasim odjavio iz hotela, celo osoblje, pa i Fil, pomislili su: „Hvala Bogu.“

