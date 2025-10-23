Slušaj vest

Na jučerašnji dan, 22. oktobra 1887. godine, u Kancelariji za patente u Njujorku, veliki srpski naučnik Nikola Tesla je prijavio šest svojih izuma. Među njima je bio i onaj koji će zauvek promeniti tok ljudske civilizacije - višefazna naizmenična struja.

Njegov patent iz 1887. godine postao je temelj modernog sistema električne energije. Godine 1891. patentirao je Teslin transformator, a Vestinghausu je prodao patente o višefaznim sistemima koji bi prenosili struju na velike razdaljine. Za korišćenje patenata od 1888. do 1897. Tesla je dobio oko 100.000 dolara (današnja vrednost tog novca bila bi više miliona dolara).

U njegovoj 36. godini, 30. jula 1891. godine Amerikanci prepoznaju da u rukama imaju najvećeg genija svih vremena pa mu dodeljuju državljanstvo.

Nikola Tesla Foto: printscreen/youtube/ Newsthink

Nikada se nije ženio, govorio je da se „najbolje oženio naukom”, a dane je provodio u laboratoriji, najčešće sam. U svojim beleškama zapisao je da je „osetio da čovek nije sam dok god misli o drugima”.

Zato ga nisu pratili ni luksuz, ni nagrade, ni životna udobnost - već beskrajna vera da svet može biti bolji. U vreme kad je svet trčao za slavom, Tesla je govorio: “Ne žalim što drugi kradu moje ideje. Žalim što nemaju svoje.”

Boravak u Beogradu

Tesla je od 1. do 3. juna 1892. godine boravio u Beogradu. Došao je na poziv Đorđa Stanojevića, fizičara, profesora i rektora Beogradskog univerziteta u Beograd. Priređen mu je svečani doček, a primljen je i u audijenciju kod kralja Aleksandra Obrenovića i tom prilikom je odlikovan ordenom Svetog Save. Potom je Tesla održao čuveni pozdravni govor u današnjoj zgradi rektorata, studentima i profesorima beogradske Velike škole i rekao:

- Ja sam, kao što vidite i čujete ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu.

Markica izdata 1956. godine u Americi, povodom sto godina od rođenja Tesle na kojoj piše: Nikola Tesla, američko – srpski genije. Foto: Printscreen/Youtube

Godine 1894. u knjizi „Nikola Tesla i njegova otkrića” Đorđa Stanojevića, objavljen je Teslin citat:

- U meni ima nešto što može biti i obmana, kao što češće biva kod mlađih oduševljenih ljudi; ali, ako budem sretan da ostvarim bar neke od svojih ideala, to će biti dobročinstvo za cijelo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta, da je to djelo jednog Srbina - rekao je on.

Smrt u tišini

Nikola Tesla je umro od srčane tromboze, na Božić 7. januara 1943. godine u 22 časa i 30 minuta, u hotelskoj sobi “Njujorker”, u 87. godini života. Rano ujutru narednog dana sobarica Elis Monagan ušla je u njegovu sobu i zatekla ga mrtvog. Imao je potpuno miran izgled, kao da se odmara, sa lakim osmehom na koščatom licu. Genije je umro onako kako je i živeo - sam.

Nije imao bogatstvo, ali je imao ono što novac nikada ne može kupiti - čistu savest i večnu zahvalnost čovečanstva.

U njegovoj sobi pronašli su beležnicu sa poslednjim zapisom: „Sve što sam uradio – uradio sam za dobrobit ljudi.”

Nikola Tesla Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Ostao je zabeležen upečatljiv oproštajni govor tadašnjeg gradonačelnika Njujorka Fjorela Henrija Lagvardije tokom Tesline sahrane koji je izjavio: „Nikola Tesla je umro… Umro je siromašan, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živeli. Ono što je stvorio veliko je i, kako vreme prolazi, postaje sve veće.”

Njegov pepeo danas počiva u Beogradu, u muzeju koji nosi njegovo ime. A svaki put kada pritisnemo prekidač, mi nehotice dodirnemo njegov san - svet koji svetli.

Danas svet i dalje pokušava da stigne Teslu. Njegove ideje o bežičnom prenosu energije, o obnovljivim izvorima i o povezanosti čoveka i prirode, i dalje su ispred našeg vremena.

Nikola Tesla Foto: RTRO / Alamy / Alamy / Profimedia

Pored Tesline posmrtne maske u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu ispisane su sledeće reči američkog pronalazača Armstronga: „Svet će još dugo morati da čeka na um ravan Teslinom, po stvaralačkim mogućnostima i po bogatstvu mašte."

