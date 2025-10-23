bez njega bi sve bilo drugačije

Godina je 1840. U gradiću Dregornu u Škotskoj, u jednostavnom domu, rođen je dečak čije će ime postati sinonim za jedan od najvažnijih izuma u istoriji transporta. Džon Bojd Danlop odrastao je u skromnoj porodici. Nakon školovanja na Univerzitetu u Edinburgu, stekao je zvanje veterinara i posvetio se lečenju životinja, ne sluteći da će ga život odvesti na sasvim drugačiji put – put inovacija.

Džon Bojd Danlop Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Izum pneumatske gume

Godine 1887. Danlop je sa suprugom i sinom živeo u Belfastu. Njegov desetogodišnji sin Džoni imao je tricikl kojim se svakodnevno vozio po kamenim ulicama. Međutim, taj užitak bio je kratkog daha – točkovi od pune gume stvarali su snažne vibracije, što je činilo vožnju neudobnom i napornom. Džoni se često žalio na bolove zbog stalnog podrhtavanja, pa je Danlop odlučio da pronađe rešenje.

Proučavajući točkove, Danlop je došao na revolucionarnu ideju – ako bi točkove obložio mekim materijalom ispunjenim vazduhom, vožnja bi postala mnogo udobnija. Eksperimentišući sa gumom i platnom, napravio je prvu pneumatsku gumu. Njegova guma sastojala se od gumene cevi napunjene vazduhom, koju je zatim obavio platnom i pričvrstio za točak. Vazduh u unutrašnjosti gume upijao je udarce, čineći vožnju znatno prijatnijom i bržom.

Sin Džona Bojda Danlopa Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Godine 1888. Danlop je svoj izum patentirao, ne sluteći da je upravo stvorio nešto što će zauvek promeniti svet prevoza.

Revolucija na biciklističkim trkama

Danlopov izum prvi put je postao poznat široj javnosti kada ga je biciklista Vilijam Hjum upotrebio na lokalnim trkama u Belfastu. Dok su se ostali takmičari mučili sa tvrdim gumama, Hjum je zahvaljujući Danlopovim pneumatskim gumama postizao znatno veće brzine uz manji napor. Pobedа je bila ubedljiva, a vest o „čudesnim gumama“ proširila se velikom brzinom.

Pneumatske gume ubrzo su postale nezaobilazan deo biciklističkih trka, a njihova primena počela je da se širi i na druga vozila. Godine 1889. Danlop je osnovao kompaniju "Dunlop Pneumatic Tyre Company", koja je započela masovnu proizvodnju guma.

Džon Bojd Danlop Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Ipak, uprkos uspehu, Danlop se suočio s pravnim problemima. Kada je pokušao da zaštiti svoj patent, otkrilo se da je sličan princip već bio patentiran još 1845. godine od strane škotskog inženjera Roberta Vilijama Tomsona. Iako nije mogao da zadrži ekskluzivno pravo, Danlopova verzija gume bila je praktičnija i jednostavnija za izradu, što je omogućilo njenu široku primenu.

Čovek koji je zauvek promenio način na koji se vozimo

Nakon uspeha kompanije, Danlop se povukao iz poslovanja i vratio veterinarskoj praksi. Ipak, njegov izum nastavio je da menja svet. Pneumatske gume nisu ostale samo na biciklima – postale su ključne za razvoj automobila i motocikala, a kasnije i u avio-industriji.

Žene prave pneumatske gume za bicikle Foto: Oxford Science Archive/Heritage Images, The Print Collector / Alamy / Profimedia

Džon Bojd Danlop preminuo je 23. oktobra 1921. godine u Dablinu, ostavljajući iza sebe nasleđe koje je oblikovalo moderni transport. Njegovo ime i danas nosi jedan od najpoznatijih svetskih proizvođača guma – "Dunlop Tyres", koji i dalje nastavlja da inovira i razvija gume za vozila svih vrsta.

Danas, kada sednemo u automobil, vozimo bicikl ili letimo avionom, retko razmišljamo o čoveku koji je omogućio udobnost i sigurnost savremenog prevoza. Ipak, nasleđe Džona Bojda Danlopa ostaje trajno utisnuto u svaki točak koji se okreće drumovima širom sveta.

Džon Bojd Danlop Foto: JACQUES BOYER / Roger Viollet / Profimedia

