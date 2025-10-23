Slušaj vest

Jedan muškarac od 29 godina nedavno je podelio neprijatno iskustvo sa večere na Redditu, koje je razbesnelo jednog od njegovih prijatelja. Objasnio je da je odlučio da plati obrok u restoranu oca svog najboljeg prijatelja iz detinjstva, iako je mogao da ga dobije besplatno.

On je napisao da je otac njegovog prijatelja, star oko 60 godina, vlasnik restorana, i da su njihove porodice bliske već godinama.

„Kad me vidi, uvek mi daje besplatnu hranu i govori da ne plaćam,“ rekao je, dodajući da se često osećao krivim jer je znao da stariji čovek uskoro planira penziju.

Pokušaj poštovanja velikodušnosti

Njegov prijatelj Toni sada živi u inostranstvu, ali i dalje često viđa njegovog oca u gradu. Jedne večeri je odlučio da poseti restoran sa tri prijatelja, nadajući se da će diskretno platiti obrok.

"Bilo je prilično puno, a znam da njegov otac obično ne dolazi noću, pa sam mislio da ga možemo izbeći,“ napisao je.

Iako su platili i podelili račun na četiri dela, otac Tonija ga je ipak primetio dok su izlazili, srdačno ga zagrlio i šaljivo rekao da mu je zasmetalo što nije znao za njihovu posetu. Dodao je:

"Da sam znao da dovodiš prijatelje, nikada ne bih tražio da vi platite!“

Prijatelj se naljutio

Međutim, jedan od njegovih prijatelja, Aleks, 31, se naljutio:

„Šta ti je, čoveče, zašto si nas naterao da plaćamo kad smo mogli da dobijemo besplatno?“

Ovaj muškarac je u svojoj objavi objasnio da mu je bilo neprijatno da iskoristi velikodušnost Tonijevog oca, posebno jer je on planirao penziju. Aleks je tvrdio da nije njegova odluka da je donese za grupu.

Većina komentatora sa Reddita složila se da je čovek bio u pravu, a jedan je napisao:

"Bilo bi gotovo glupo pretpostaviti da ćeš dobiti besplatan obrok za celu grupu. Tvoj prijatelj je bio nepristojan i pohlepan.“

Komentatori su uglavnom smatrali da je plaćanje obroka bila ispravna odluka, naglašavajući:

"Pravi prijatelji plaćaju punu cenu iz poštovanja.“

Ova Reddit objava pokrenula je debatu o prijateljstvu, velikodušnosti i poštovanju tuđeg posla, pri čemu mnogi ističu da je poštovanje pravila domaćina važnije od pokušaja da se maksimalno iskoriste besplatne pogodnosti.