Danas se proslavlja Sveta Petka, jedan od najvažnijih jesenjih praznika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ovaj dan narod doživljava kao vreme molitve za zdravlje, mir i duhovnu snagu, a u mnogim domovima Sveta Petka se slavi i kao krsna slava.

Sveta Petka, poznata i kao Paraskeva, rođena je u 10. veku u Epivatu, nedaleko od današnjeg Istanbula. Prema predanju, ceo svoj život posvetila je Bogu, pomažući siromašnima i bolesnima.

U srpskoj tradiciji posebno je poštovana kao zaštitnica žena, bolesnih i svih onih koji traže utehu i pomoć u teškim trenucima.

Sveta Petka

Čudotvorne mošti Svete Petke prenošene su u toku vremena mnogo puta, pa je tako ona i posle zemaljske smrti nastavila svoja putovanja. Njene mošti su dva veka počivale u Epivatu. Istočno rimsko carstvo (Vizantija) bilo je znatno oslabljeno napadima krstaša koji su 1204. godine osvojili Carigrad i opustošili ga. Godine 1238, tada moćni bugarski vladar Jovan Drugi Asen, uspeo je da izdejstvuje prenos moštiju svetice u svoju prestonicu Trnovo gde ostaju narednih 150 godina. Iz Trnova, nakon njegovog pada (1393), kada ga osvaja osmanski sultan Bajazit, mošti su se preselile u Vidin.

Srpska kneginja Milica, supruga kneza Lazara, otputovala je u Ser gde je Bajazit stolovao, da ga moli da joj preda mošti Svete Petke. Bajazit joj dozvoljava da preuzme mošti, pa su one prenete u Srbiju 1398. godine, u srednjovekovni grad Županjevac. Odatle su oko 1400. prenete u manastir Ljubostinja, pa su konačno 1417. prenete u Beograd, u Crkvu Uspenja Presvete Bogorodice. Posle nekoliko godina, podignuta je kapela Svete Petke na Kalemegdanu gde su njene mošti počivale za vreme svog boravka u Beogradu. Danas se čuvaju u rumunskom gradu Jašiju, privlačeći brojne hodočasnike.

Saborna crkva u Jašiju gde se nalaze mošti Svete Petke

Dve molitve

Srpska pravoslavna crkva (SPC) prepoznaje dve molitve Svetoj Petki i obe se mogu naći na zvaničnom sajtu SPC.

Sveta Petko, Božјa Svetiteljko, moli Boga za nas.

Udostoјila si se gledanja lica Božiјeg kao čedo našeg naroda, slavna Petko svetiteljko, pa imamo slobodu tebi govoriti, srodnici našoј, i tebe moliti za spasenje duša naših.

Slava si i pohvala Beogradu, gde čudotvorna voda tvoјa privlači množine mnoge, kao negda Vitezda, i daјe slepima vid, uzetima zdravlje, malaksalima snagu, i svima bodrost i radost, Hristova devstvenice, naša pomoćnice.

Budi i nadalje prestonome gradu srpskom, utvrdi ga u Pravoslavlju, pomozi vernima, podigni nedužne i tužne, u usnulim u Gospodu precima našim, braći i deci, izmoli večni pokoј i večno spasenje, sveta Petko, Božiјa Svetiteljko.

Svima pomozi, pa i meni ne odmozi. Dobre u dobru složi, i svako im dobro umnoži. Da se kroz tebe proslavi Bog u Troјici, u vekove vekova. Amin.

Kapela Svete Petke na Kalemegdanu

Molitva prepodobnoј materi našoј Paraskevi

O, prepodobna mati Paraskevo, naša topla zastupnice i svagda u nevoljama brza pomoćnice! Pomozi nama grešnima i malaksalima u ovom sadašnjem životu. Umoli Gospoda Boga da nam podari oproštaј svih naših grehova, koјe smo u ovom životu počinili delom, rečјu, pomišlju i svim osećanjima našim, a na ishodu duše naše pomozi nam nedostoјnim da se da se izbavimo od mitarstava vazdušnih i večitih muka, da veličaјući tvoјe milosrdno zastupništvo uvek proslavljamo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Čisto srce Gospod želi,

Јevanđelje tako veli:

Čista deva ti ostade,

Čisto srce Bogu dade —

O predivna svetiteljko,

Naš uzore, sveta Petko!

Um prečisti Gospod traži,

Bez maštanja i bez laži:

Ti mu dade um prečisti.

K'o anđelski — takav isti.

O predivna svetiteljko,

Čuј nam molbe, sveta Petko!

Dušu čistu Gospod ište

K'o nebesko svetilište;

Takvu dušu ti odgaјi,

Što na nebu sad se sјaјi,

O predivna svetiteljko,

Pomozi nam sveta Petko!

Pomozi nam molitvama

U životnim nevoljama:

U oblačnoј zemnoј tuzi

Zasvetli nam slično duzi —

O predivna čedna devo,

Sveta maјko Paraskevo?

