Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u subotu 8. novembra praznuju Mitrovdan koji se smatra i jednom od najvećih porodičnih slava. Narod veruje da se po Mitrovdanu može predskazati i kakva će zima biti. Ako na dan 8. novembra bude mraza, kažu da će biti duga i hladna zima sa mnogo snega.

Prema narodnim običajima, uoči Mitrovdana i Đurđevdana svako treba da bude kod svoje kuće, jer ko te večeri prenoći van doma, veruje se da će čitave godine noćivati po tuđim kućama. Upravo se ovaj običaj smatra najvažnijim mitrovdanskim verovanjem.

U mnogim krajevima Srbije veruje se i da na Mitrovdan ne treba grditi decu, bez obzira na to koliko su pogrešila – jer će, kako se kaže, onda cele godine biti nestašna.

Foto: Wikipedia

U Šumadiji je običaj da domaćini u svaki ugao sobe stave po jedan belutak, verujući da će ih to zaštititi od miševa, dok žene ne uzimaju u ruke vreteno, češljeve ni makaze, jer se smatralo da te radnje „seku sreću“.

Da li se za Mitrovdan posti?

Ovaj praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, a s obzirom na to da ove godine pada u subotu, Mitrovdan se ne obeležava posno. Svaka slava koja padne sredom i petkom je posna, ako i one koje se obležavaju tokom Velikog posta.

Hajdučki običaji i poznata izreka

Mitrovdan je u narodnoj tradiciji poznat i kao dan hajdučkog rastanka, vreme kada su se hajduci razilazili kako bi prezimili zimu, a ponovo bi se okupljali na Đurđevdan sledeće godine.

Tako je nastala i čuvena narodna izreka:

„Mitrovdanak – hajdučki rastanak, Đurđevdanak – hajdučki sastanak.“

Ovaj dan, prožet verovanjima i starim običajima, i danas se u mnogim krajevima Srbije obeležava kao simbol prelaza iz jeseni u zimu, ali i kao podsetnik na zajedništvo i dom.

Sveti Dimitrije Foto: Printscreen/Kurir TV

Svetog Dimitrija slave Grci, Rusi i Srbi