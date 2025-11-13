U ovom srpskom selu rađaju se riđa deca: Stranci ga opsedaju zbog tajnog blaga, meštani o svemu mudro ćute
U podnožju Pančićevog vrha, nedaleko od Kuršumlije, nalazi se selo Štava, jedno od najstarijih naselja u ovom delu Srbije. Iako danas broji tek stotinak stanovnika, ovo mesto čuva izuzetno bogatu istoriju – u njemu i dalje žive potomci Saksonaca, rudara koje je kralj Milutin doveo još u 13. veku.
Riđokosi potomci drevnih rudara
Kako piše portal Fajter, meštani Štave odavno su poznati po svom neuobičajenom izgledu – svetloj koži i riđoj kosi, što se i danas prenosi s kolena na koleno.
Turistički vodič iz ovog kraja, Miroslav Jović, objašnjava da se i u 21. veku u selu rađaju riđokosa deca, što potvrđuje da „klica germanskog plemena“ i dalje živi u ovom podneblju.
„Saksonce je u Štavu doveo kralj Milutin, jer su u to vreme važili za najveštije rudare. Štavski rudnici su u srednjem veku bili poznati po olovu, zlatu, srebru i cinku, a potomci tih rudara, prema predanju, i danas žive ovde“, kaže Jović.
Selo u kojem je vreme stalo
Na samom ulazu u Štavu nalazi se crkva iz 12. veka, svedok burne prošlosti ovog kraja. U njenoj porti otkriveno je oko četrdesetak sarkofaga i mermernih spomenika iz vremena kralja Milutina.
„Za razliku od drugih kuršumlijskih sela, ovde meštani nose imena koja nisu tipična za ovaj kraj. Devojčice se zovu Valina, a dečaci Dmitar. Time čuvamo sećanje na naše pretke“, dodaje Jović.
Stanovnici Štave danas se pretežno bave poljoprivredom, a život u selu protiče tiho, gotovo netaknuto modernim vremenom.
Legenda o skrivenom blagu kralja Milutina
Osim po neobičnim stanovnicima, Štava je poznata i po legendama o skrivenom blagu kralja Milutina. Brojna narodna predanja govore o zlatu zakopanom u blizini napuštenih rimskih rudnika, pa ovo mesto često posećuju tragači za blagom, nadajući se da će otkriti tajne koje vekovima leže pod zemljom.
Tako selo Štava, smešteno među planinskim vrhovima i starim rudnicima, i danas čuva duh srednjeg veka, sećanje na Saksonce i priče o kraljevskom bogatstvu koje još čeka da bude pronađeno.
