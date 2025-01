Naš kralj Milutin skoro šest vekova počiva u Sofiji i stolećima bez glave i desne ruke. Nimalo slučajno, reklo bi se, jer su baš one simbol mudrosti i moći. Gde su - ne zna se. Ali se zna da je kult Svetog kralja odavno razvijen u bugarskoj prestonici, dok je Milutin u Srbiji, čini se, najpre sinonim za grešnika koji se pet puta ženio, poslednji put čak devojčicom od pet leta, Simonidom. A on je mnogo više od toga. Nemerljivo više...

Dugogodišnji rat za presto s bratom Dragutinom (1300-1311/1312), koji kao zet ugarskog kralja bi kralj Srema, pobuna sina Stefana (1314), pa njegovo oslepljenje, obeležili su vladavinu kralja Milutina, koji je ratovao i s Tatarima (1294. im i sina Stefana posla kao taoca), pregovarao i o Uniji s papom (definitivno prošlo 1309), bio prvi srpski vladar čija vojska se sukobila s Turcima (kao pomoć Vizantincima), imao za vratom Ugare, Bugare, Vizantince... I uz sve to proširio srpsku državu i bio naš, pa i u to doba, daleko najveći ktitor - poznat po 40 zadužbina za 40 godina vladavine. To istoričar umetnosti Branislav Todić osporava kao legendu, ali i u radu "Ktitorsko delo kralja Milutina" iz zbornika "Sveti kralj Milutin - vladar na raskršću svetova" Zadužbine Svetog manastira Hilandara ističe da svođenje broja zadužbina u realne okvire ne umanjuje veličinu njegovog ktitorskog dela.

- To čine zbog, prema njihovom tumačenju, kraljevih kontroverznih postupaka, pre svega nekoliko brakova i oslepljivanja sina, sa druge strane potpuno zanemarujući njegov altruizam, mecenstvo, darežljivost, kao i to da je sagradio i obnovio više od 40 svetinja, među kojima su i Bogorodica Ljeviška, Gračanica, Banjska, da je bio ključni ktitor Hilandara, pa čak i sagradio manastir Svetih arhanđela na 300 metara od Hristovog groba, koji je, nažalost, danas grčki. Zanemaruju i to što se noću oblačio kao prosjak i delio nesebično sirotinji hranu i odeću, upravo ne želeći da se zna da je baš on daritelj - kaže Jović i ističe: