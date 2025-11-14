Slušaj vest

Ruskinja Aljona, koja već više od dve godine živi u Srbiji i na društvenim mrežama deli utiske o svakodnevici u našoj zemlji, ponovo je privukla pažnju pratilaca – ovoga puta svojim komentarima o srpskoj hrani.

Nakon što je nedavno pričala o srpskim rečima koje su je šokirale kad je shvatila šta znače, u najnovijem videu, simpatična Aljona odlučila je da na jednostavan način – kratkim "da" ili "ne" – oceni jela i proizvode koje je prvi put probala kod nas.

Ruska salata - ne

Svoj video započela je snažnim "da" za Karađorđevu šniclu, ali je iznenadila mnoge kada je za rusku salatu, jelo koje se često nađe i na srpskim trpezama i u koje se mnogi Srbi "kunu", izgovorila odlučno "ne".

Objašnjenje nije dala, pa su pratioci ostali da nagađaju da li joj se nije dopala naša verzija, ili jednostavno ne voli kombinaciju sastojaka.

Rakija da, ali čvarci? Ne

Za rakiju je kratko, ali odlučno rekla "kako da ne", a potom se nasmejala onako iskreno, da je svima bilo jasno – probala ju je i uživala u svakom gutljaju.

Pravu buru, međutim, izazvala je reakcijom na – čvarke.

"Izvinite molim vas ali ne!", rekla je Aljona pa brzo prešla na knedle za koje je rekla "da".

"Da" su kod Aljone dobili i zdenka, sarme, čips, lepinja...a "ne" - sladoled s makom, kesten pire sa šlagom, vinjak, kao i neobična pica koju je našla u Beogradu, poslužena s goveđom salatom.

"Reguliši to sa čvarcima"

U komentarima ispod objave odmah se razvila rasprava – mnogi su priznali da ih je iznenadilo nekoliko Aljoninih "ne", posebno za čvarke i rusku salatu.

"U redu, naša si sad, samo reguliši to sa čvarcima", poručila joj je jedna korisnica, dok je druga dodala:

"Pošto si se posvađala sa čvarcima, odmah da se pomirite".

"Ponoviti degustaciju pod hitno!"

Neki su se čudili i njenim "ne" za tradicionalne poslastice:

"Kesten pire sa šlagom obožavam! Šta je ovo, ništa što ima veze sa Rusijom ne voliš? Moskva šnit moja omiljena torta, a ti ne voliš rusku salatu – ponoviti degustaciju pod hitno!", poručila joj je još jedna korisnica.

Ipak, kada je Aljona za punjene paprike rekla veliko "da", mnogi su priznali da joj je zbog toga sve oprošteno.

