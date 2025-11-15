Slušaj vest

Amerikanke Džil Fejes i Monej, avanturistkinje koje su ovog leta odlučile da istraže Balkan, postale su hit na društvenim mrežama zahvaljujući svom neodoljivo duhovitom videu iz Srbije. Nakon što su trajektom iz Italije prešle u Albaniju, nastavile su put kroz Makedoniju i stigle u Srbiju, gde su, naravno, otkrile ono što svako ko dođe na Balkan pre ili kasnije shvati. Pekare su svetinja.

U jednom od svojih storija, Džil je pokazala da su stigle do Srbije i samog Beograda, a vrlo brzo su otkrile i pekare. Monej je podelila oduševljenje štrudlom s makom i to na način koji bi svakoj našoj baki izmamio ponosni osmeh.

"Ja jako volim seme maka i ovde ga ima jako puno. Od ove količine postaneš heroinski zavisnik, neću proći test na droge", rekla je Monej, a onda zagrizla ogromno parče štrudle i potpuno se raspametila: "Ovo je kao rolnica sa cimentom, ali se onda oseća i taj ukus maka... Vau, pa je i vanilasto..."

Posle toga, više nije mogla ni da priča, samo je jela i oduševljeno klimala glavom. "Uz ovo ide kafa! Mmmmmm, ovo je", izgovorila je kroz smeh i počela da aplaudira testu.

"Ovo ima ukus kako zamišljaš da bi hotpockets trebalo da ima ukus"

Kako se ne bi zaustavile samo na slatkom, Džil i Monej su odlučile da isprobaju i gibanicu sa šunkom i sirom. Monej je u videu iskreno priznala: "Ovo ima ukus kako zamišljaš da bi hotpockets (vrsta američkog testa) trebalo da ima ukus. On bi trebalo da ima taj ukus kao što je ovo, ali ga definitivno nema!"

Džil je, naravno, morala da doda svoj komentar i napisala je da je to "najbolji kroasan sa šunkom i sirom koji je ikada probala", i tu je, realno, svaki prosečan Balkanac pao u nesvest. Jer, kroasan? Gibanicu nazvati kroasanom? Ufff... ali nek im je oprošteno, makar su bile oduševljene.

"Ako ne uzmem jogurt, svi će znati da nisam lokalac"

U sledećem videu, Monej je pokušala da se uklopi još više u lokalnu kulturu i otkrila ono što je za većinu stranaca potpuno nepoznato - tečni jogurt.

"Rekli su mi da moram da pijem jogurt uz testo jer to poboljšava varenje. Nemam pojma da li je to tačno, ali su mi rekli i da ako ne uzmem jogurt da će svi znati da nisam lokalac. Hajde da probamo. Uh, kiselo je. Kao da piješ tečnu kiselu pavlaku. Ovo testo je super, pogledajte koliko semenki ima! Ide ovo zajedno, kao bejgl (američko testo slično đevreku) i krem sir", rekla je Monej dok je jela đevrek sa semenkama i pila jogurt.

Za sve koji ne znaju, u većini zemalja sveta ljudi uopšte ne znaju da postoji tečni jogurt. Oni jedu gusti, u grčkom stilu, pa im je ova balkanska verzija pravo otkriće. A Monej je, sudeći po izrazu lica, definitivno postala član balkanskog doručak-kluba

