Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 21. novembra proslavljaju Aranđelovdan koja spada i u jednu od najvećih srpskih slava

Postoji nekoliko ključnih razlika između zimskog i letnjeg Aranđelovdana, a to su datum, povod praznovanja, običaji, ali i sam karakter praznika.

Zimski Aranđelovdan obeležava se 21. novembra, dok se letnji Aranđelovdan slavi 26. jula.

Različiti povodi praznovanja

Zimski Aranđelovdan posvećen je Svetom Arhangelu Mihailu kao vođi nebeskih sila, zaštitniku pravde i borcu protiv zla.
Letnji Aranđelovdan, s druge strane, obeležava se u znak sećanja na čudesa Svetog Arhangela Mihaila u Kolosima, gde je, prema verovanju, arhangel čudesnom intervencijom spasao hram posvećen njemu.

Običaji i praksa praznovanja

Zimski Aranđelovdan jedna je od najzastupljenijih slava među Srbima, uz sve karakteristične običaje, svečane trpeze i velika porodična okupljanja.

Letnji Aranđelovdan ne slavi se kao krsna slava. To je više dan tihog sećanja i molitve, bez formalne slavske svečanosti i bez uobičajenih porodičnih rituala.

Položaj praznika u kalendaru

Zimski Aranđelovdan je nepokretni praznik, uvek pada 21. novembra i ubraja se u crvena slova crkvenog kalendara.
Letnji Aranđelovdan je narodna verzija praznika, te se ne nalazi u zvaničnom crkvenom kalendaru, već opstaje kroz predanje i lokalnu tradiciju.

