Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u petak 21. novembra obeležavaju Aranđelovdan. Za ovaj dan se vezuju brojni narodni običaji i verovanja.

Naime, veruje se da se na ovaj dan ne organizuju se svadbe, jer je Aranđelovdan duhovni praznik koji simbolizuje molitvu i tišinu. Smatra se da je dan posvećen zajedništvu porodice i poštovanju sveca, a ne bučnim slavljima.

Na Aranđelovdan je i izuzetno važno očuvati mir u domu i izbegavati svađe i prepirke. Sveti Arhangel Mihailo je simbol pravde i mira, pa se smatra da sukobi mogu doneti nesreću porodici.

Veruje se da je Sveti Arhangel Mihailo zaštitnik porodica i čuvar duša pravednika, pa se na ovaj dan posebno moli za zdravlje, mir i blagostanje.

MOLITVA SVETOM MIHAILU

Gospode Bože, veliki Caru Bespočetni, pošalji, Gospode, Arhangela Tvog Mihaila na pomoć slugama Tvojim (imena), izbavi nas od neprijatelja naših, vidivih i nevidivih.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, izlij miro blagostinje na rabe Tvoje (imena).

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, što demone uništavaš, zapreti svim neprijateljima našim koji se bore protiv nas, učini ih kao ovce i uništi ih kao prah pred licem vetra.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, šestokrilni Prvi Knjaže i Vojvodo Nebeskih Sila, Heruvima i Serafima, i Svih Svetih!

O Predivni Arhangele Mihailo, čuvaru neizrečenih Tajni Božijih, budi nam Veliki pomoćnik u svemu: u uvredama, u žalostima, u tuzi, u pustinjama i na raspućima, na rekama i na morima tiho pristanište.

Izbavi nas, Veliki Arhangele Mihailo, od svih laži ćavolskih, uvek usliši nas grešne sluge Tvoje (imena), moleći Tebe i prizivajući ime Tvoje Sveto, pohitaj u pomoć i usliši molitvu našu.

O, Veliki Arhangele Mihailo! Pobedi sve protivnike naše Silom Časnog Životvornog Krsta Gospodnjeg, Molitvama Presvete Vladičice Bogorodice i Svetih Apostola, i Svetitelja Nikolaja Čudotvorca, Svetog Proroka Božijeg Ilije, Svetog Andrije jurodivog, Svetih Velikomučenika Nikite i Evstatija, i Svetih Svetitelja, Prepodobnih, Mučenika, i Svih Svetih, i svih Nebeskih Sila. Amin.