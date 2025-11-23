Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u ponedeljak 24. novembra proslavljaju Svetog kralja Stefana Dečanskog, u narodu je ovaj praznik poznat kao Mratindan. Zbog ovoga je taj dan podebljeno crno slovo u kalendaru.

Stefan Dečanski, jedna je od najtragičnijih ličnosti u lozi Nemanjića. Između dvojice silnika, oca Milutina i sina Dušana, proveo je detinjstvo kao talac na dvoru kana Nogaja. Kao mlad čovek oslepljen je, veruje se da je po naređenju oca, a potom je poslat u zatvor u Carigradu.

Prema crkvenom učenju, posle pet godina Sveti Nikola čudotvorno je vratio vid kralju Stefanu koji je odmah potom iz zahvalnosti sagradio hram Visoki Dečani, jednu od najlepših građevina vizantijske umetnosti i srednjovekovne arhitekture na našem tlu. Darovao je i veliku ikonu Bazilici Svetog Nikole u Bariju. Kao žrtva dvorskih spletki, ubijen je 1336. godine, a pretpostavlja se da je to učinio njegov sin.

Svetog Stefana Dečanskog mnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu, u narodu poznatiju kao Mratindan. Ime je dobila po Svetom Martinu koji se nekada proslavljao na ovaj dan.

Foto: Printscreen/Youtube

Narodna verovanja

"Sveti Mrata, sneg do vrata", stara je srpska izreka koja sugeriše da se od ovog dana očekuju veliki snegovi i hladnoća.

Na Mratindan su Stari Sloveni slavili kult vuka koji je veliki zaštitnik od demona. Od Đurđica do Mratindana trajali su vučiji dani, tj. dani prema kojima vukovi dolaze do naselja. Prema narodnom verovanju Sveti Mrata je zaštitnik vukova i danas ih saziva i određuje koliko ovaca kojem domaćinu smeju da pojedi tokom zime pa se na današnji dan ovce i stoka ne izvode iz torova i štala.

U periodu trajanja vučijih dana, iz kuće se ne daje ništa kako ne biste bili siromašni tokom godine koja dolazi.

Kod starijih ljudi postoji verovanje da, ukoliko Mratindan padne u maglovito vreme, zima će biti promenljiva. U slučaju vedrog dana, zima će biti mrazovita i ljuta.

Na ovaj dan, proslavlja se i praznik Svetog mučenika Mine. Običaj do kojeg se veoma drži je da na Mratindan žena ne sme da radi, nego samo da praznuje. Na Mratindan ništa se ne daje iz kuće, ne prede se vuna niti se šta pere, a ne rade ni obućari i krojači. U nekim krajevima Srbije domaćin preuzima sve kućne poslove na sebe kako bi porodica imala dobru godinu. Ako odbije da to uradi godina će im biti loša.