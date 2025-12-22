da li ste znali?

Bol kod pasa je često prikriven i teško prepoznatljiv. Za razliku od ljudi, psi imaju snažan instinkt da sakriju nelagodnost, što im je u prirodi služilo kao način opstanka. Zbog toga veterinari upozoravaju da očigledni simptomi poput cviljenja, jaukanja ili hramanja nisu uvek prisutni, pa bol neretko ostaje neprimećena.

Mnogo češće se ispoljava kroz suptilne promene u ponašanju, raspoloženju i svakodnevnim navikama. Prepoznavanje ovih znakova omogućava bržu reakciju, efikasnije lečenje i, što je najvažnije, bolji kvalitet života psa, prenosi City Magazin.

Veterinari upozoravaju na znakove koje vam pas daje Foto: Shutterstock

Jedan od najčešćih, ali i najzanemarenijih pokazatelja bola jesu promene u ponašanju. Pas koji je ranije bio razigran, društven i vedar može postati povučen, razdražljiv ili nezainteresovan za okolinu. Neki psi počinju da izbegavaju dodir, dok se drugi povlače i traže mir i samoću. Takve promene se često pogrešno tumače kao „loš dan“, posledica starenja ili promene raspoloženja, iako mogu biti direktna posledica fizičkog bola.

Smanjena aktivnost i drugačiji odnos prema kretanju

Bol se često odražava na način kretanja. Pas može sporije ustajati, oklevati pre nego što skoči na kauč ili u automobil, izbegavati stepenice ili šetnje koje je ranije obožavao. Iako ne mora vidljivo da hramlje, njegovo telo šalje jasne signale. Veterinari ističu da postepeno smanjenje aktivnosti često ukazuje na hroničan bol, poput problema sa zglobovima, kičmom ili mišićima, naročito kod starijih pasa.

Promene u apetitu i unosu tečnosti

Bol može uticati i na osnovne životne funkcije, poput ishrane. Pas može izgubiti apetit, jesti sporije nego ranije ili u potpunosti odbijati hranu. U nekim slučajevima primećuju se i promene u unosu vode – pas može piti znatno više ili manje nego pre. Ove promene su često povezane sa unutrašnjim bolom, problemima sa zubima ili digestivnim smetnjama koje lako mogu promaći bez pažljivog posmatranja.

Veterinari upozoravaju na znakove koje vam pas daje Foto: Shutterstock

Govor tela govori više nego što mislimo

Psi se pre svega sporazumevaju govorom tela, zbog čega je on izuzetno važan. Ukočenost, spuštena glava, napet stav, povijena leđa ili neobični položaji tokom ležanja mogu ukazivati na bol. Neki psi često ližu, grickaju ili štite određeni deo tela. To nije slučajno ponašanje, već instinktivan pokušaj da sami ublaže nelagodnost ili bol.

Poremećaji sna i dnevnog ritma

Bol često narušava kvalitet sna. Pas se može često buditi, menjati položaje, teško pronalaziti udoban položaj ili pokazivati nemir tokom noći. Tokom dana može biti neuobičajeno pospan ili, suprotno tome, nervozan i uznemiren. Iznenadne promene u obrascima spavanja važan su signal da nešto nije u ravnoteži, naročito ako ne postoji očigledan spoljašnji uzrok.

Kada je vreme za odlazak kod veterinara?

Veterinari upozoravaju na znakove koje vam pas daje Foto: Gerard Lacz / VWPics / Profimedia

Svaka nagla ili dugotrajna promena u ponašanju, kretanju, apetitu ili opštem stanju psa razlog je za stručnu procenu. Veterinari naglašavaju da je rano prepoznavanje bola ključno za uspešno lečenje i sprečavanje ozbiljnijih komplikacija. Čak i kada simptomi nisu dramatični, preventivni pregled je često najbolja odluka. Psi ne mogu rečima da iskažu šta osećaju, pa je na nama da prepoznamo njihove tihe signale i reagujemo na vreme.

Razumevanje suptilnih znakova bola znači mnogo više od same brige – ono podrazumeva duboko poštovanje dobrobiti psa i svest da svaka promena može biti važna poruka. Upravo pažnja posvećena tim sitnim signalima omogućava psu sigurniji, udobniji život i jača vezu poverenja između njega i čoveka koji o njemu brine.

