Slušaj vest

Uloga princa Vilijama kao princa od Velsa sa sobom nosi i izuzetno značajna finansijska sredstva. Prema izveštaju objavljenom u junu 2025. godine, princ Vilijam je tokom svoje druge godine ostvario prihod od oko 30 miliona dolara iz imanja Vojvodstva Kornvola.

Vojvodstvo Kornvola je titula i imanje koje je Vilijam nasledio 2022. godine, u trenutku kada je njegov otac, kralj Čarls, stupio na britanski presto.

Kraljevska porodica -Kejt Midlton, princ Vilijam i deca Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

Milionski suficit iz Vojvodstva Kornvola

U Integrisanom godišnjem izveštaju Vojvodstva Kornvola za 2025. godinu navedeno je da je za finansijsku godinu 2024–2025. ostvaren raspodeljivi suficit od 22,9 miliona funti (oko 30,9 miliona dolara). To je druga puna godina princa Vilijama u ulozi vojvode od Kornvola.

Ovaj iznos pokriva službene, humanitarne i privatne troškove princa Vilijama, Kejt Midlton i njihovo troje dece.

Kako se finansira naslednik britanske krune

Kao aktivni član kraljevske porodice, princ od Velsa ne prima klasičnu platu. Umesto toga, njegovi godišnji troškovi uglavnom se finansiraju iz prihoda Vojvodstva Kornvola – imanja osnovanog još 1337. godine, za vreme kralja Edvarda III, upravo s ciljem da obezbedi finansijsku stabilnost nasledniku prestola.

Ovo ogromno imanje, čija se vrednost procenjuje na više od milijardu dolara, prostire se na oko 130.000 hektara u 23 grofovije u Engleskoj i Velsu, a obuhvata zemljište, farme, kuće i druge nekretnine namenjene izdržavanju naslednika i njegove porodice.

Nakon što je kralj Čarls postao monarh 2022. godine, princ Vilijam je preuzeo ulogu novog vojvode od Kornvola i upravljanje celokupnim imanjem.

Kejt Midlton, princ Vilijam Foto: Jonathan Hordle/ITV / Shutterstock Editorial / Profimedia

Porezi, odgovornosti i lični angažman

Razume se da princ Vilijam plaća porez na celokupan prihod koji dobija iz Vojvodstva Kornvola, nakon odbitka troškova domaćinstva, čiji detalji nisu javno objavljeni.

Nakon smrti kraljice Elizabete, jedan kraljevski izvor izjavio je da se princ Vilijam „u potpunosti posvetio“ svojoj novoj ulozi. Od tada je više puta obišao imanje, uključujući i noćenje u maju 2024. godine, kada je posetio lokaciju inovativnog stambenog projekta Vojvodstva Kornvola u Njukeju, čiji je cilj borba protiv beskućništva.

Princ Vilijam igra odbojku na pesku u Brazilu Foto: Daniel RAMALHO / AFP / Profimedia

Nove patronaže i promenjena uloga u sportu

Izveštaj iz 2024. godine, koji se odnosio na prvu punu godinu princa Vilijama u ulozi vojvode, doneo je i pregled promena u njegovim patronažama. Posebno je istaknuta njegova nova uloga u Fudbalskom savezu Engleske (FA).

Kao strastveni ljubitelj fudbala, Vilijam sada obavlja funkciju patrona FA, koju je ranije držala njegova baka, kraljica Elizabeta. Pre toga, od 2006. godine, bio je predsednik Saveza, a ova promena odražava njegov viši status kao princa od Velsa.

Pored toga, preuzeo je nove patronaže u okviru Welsh Guards Charity i Kraljevskog poljoprivrednog udruženja Kornvola, postao predsednik Udruženja nosilaca Viktorijinog i Džordžovog krsta, kao i patron organizacije Fields in Trust, nakon što je ranije bio njen predsednik.

(Kurir.rs/People)