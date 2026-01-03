Slušaj vest

Megan Mek Ginis koja živi sa suprugom na kruzeru i nema stalni posao, otkrila je da se članovi posade često upuštaju u veze među sobom, ali i koji su najveći propusti zbog kojih bi mogli biti otpušteni.

Na društvenim mrežama, irska kreatorka sadržaja dala je uvid u svoj život na moru, gde dobija smeštaj i hranu besplatno.

Megan, plavuša koja putuje sa kompanijom Holland America, od početka svog života na kruzerima obišla je Aljasku, Karibe, Havaje, Francusku Polineziju i Meksiko. Nakon pet godina na brodu sa sadašnjim suprugom Marvinom, službenikom za bezbednost, Megan je iskreno govorila o najčešćim zabludama o kruzerima.

Foto: megankatemcg/tiktok

1. Kruzeri su nesigurni

Megan je rekla:

„Ako mislite na plovidbu, nemate pojma koliko je obuka i vežbi svakog dana – posada može da se nosi bukvalno sa bilo kojom situacijom na moru.

A ako mislite na bezbednost na brodu, ja se deset hiljada puta sigurnije osećam na kruzeru nego dok hodam ulicom.“

2. Svi članovi posade se upuštaju u veze međusobno

„Da, delimično. Razmislite o brodu kao o malom gradu ljudi se upoznaju, zabavljaju, možda se i venčaju, imaju decu, ko zna“, objašnjava Megan.

Dodala je:

„Članovi posade mogu biti otpušteni ako se upuste u veze sa gostima – iz očiglednih razloga.“

3. Posada nikad ne dobija slobodan dan

Megan je priznala:

„Ovo je tačno. Rekla bih da 98% članova posade nikad neće imati ceo slobodan dan tokom ugovora. Imaju slobodne sate tokom dana, ali nikad ceo dan.“

4. Posada pravi zabave s sladoledom kada neko umre

Megan je oštro demantovala ovu glasinu:

„Videla sam ovo na TikToku i to jednostavno nije tačno – na brodu postoji morg. Jedini put kada bi morali da prazne zamrzivače za tela bio bi u slučaju masovne smrti dok ste na moru danima i danima.“

5. Članovi posade imaju suprugu na brodu i kod kuće

„Nažalost, ovo može biti istina, ali isto važi i na kopnu“, rekla je Megan.

„Ne krivim kruzere za ovo. Ako je neko prevarant, prevariće vas bilo gde – tri sata ili tri meseca kasnije, nebitno. Ako je loša osoba, ona je loša osoba.“

6. Kruzeri su puni virusa i bolesti

Megan je demantovala i ovo:

„Netačno. Nemate pojma koliko se brod svakog dana čisti i dezinfikuje od vrha do dna kako bi se zaštitili gosti.“

7. Da li se posada zabavlja više nego gosti?

Na kraju, Megan se osmehivala:

„Ne mogu da potvrdim niti demantujem, ali da, mi se zaista dobro provodimo.“