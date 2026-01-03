Žena koja je godinama živela na kruzeru otkriva sve tajne: Članovi posade imaju međusobno intimne odnose, a ovo je greška koja vas odmah može koštati posla
Megan Mek Ginis koja živi sa suprugom na kruzeru i nema stalni posao, otkrila je da se članovi posade često upuštaju u veze među sobom, ali i koji su najveći propusti zbog kojih bi mogli biti otpušteni.
Na društvenim mrežama, irska kreatorka sadržaja dala je uvid u svoj život na moru, gde dobija smeštaj i hranu besplatno.
Megan, plavuša koja putuje sa kompanijom Holland America, od početka svog života na kruzerima obišla je Aljasku, Karibe, Havaje, Francusku Polineziju i Meksiko. Nakon pet godina na brodu sa sadašnjim suprugom Marvinom, službenikom za bezbednost, Megan je iskreno govorila o najčešćim zabludama o kruzerima.
1. Kruzeri su nesigurni
Megan je rekla:
„Ako mislite na plovidbu, nemate pojma koliko je obuka i vežbi svakog dana – posada može da se nosi bukvalno sa bilo kojom situacijom na moru.
A ako mislite na bezbednost na brodu, ja se deset hiljada puta sigurnije osećam na kruzeru nego dok hodam ulicom.“
2. Svi članovi posade se upuštaju u veze međusobno
„Da, delimično. Razmislite o brodu kao o malom gradu ljudi se upoznaju, zabavljaju, možda se i venčaju, imaju decu, ko zna“, objašnjava Megan.
Dodala je:
„Članovi posade mogu biti otpušteni ako se upuste u veze sa gostima – iz očiglednih razloga.“
3. Posada nikad ne dobija slobodan dan
Megan je priznala:
„Ovo je tačno. Rekla bih da 98% članova posade nikad neće imati ceo slobodan dan tokom ugovora. Imaju slobodne sate tokom dana, ali nikad ceo dan.“
4. Posada pravi zabave s sladoledom kada neko umre
Megan je oštro demantovala ovu glasinu:
„Videla sam ovo na TikToku i to jednostavno nije tačno – na brodu postoji morg. Jedini put kada bi morali da prazne zamrzivače za tela bio bi u slučaju masovne smrti dok ste na moru danima i danima.“
5. Članovi posade imaju suprugu na brodu i kod kuće
„Nažalost, ovo može biti istina, ali isto važi i na kopnu“, rekla je Megan.
„Ne krivim kruzere za ovo. Ako je neko prevarant, prevariće vas bilo gde – tri sata ili tri meseca kasnije, nebitno. Ako je loša osoba, ona je loša osoba.“
6. Kruzeri su puni virusa i bolesti
Megan je demantovala i ovo:
„Netačno. Nemate pojma koliko se brod svakog dana čisti i dezinfikuje od vrha do dna kako bi se zaštitili gosti.“
7. Da li se posada zabavlja više nego gosti?
Na kraju, Megan se osmehivala:
„Ne mogu da potvrdim niti demantujem, ali da, mi se zaista dobro provodimo.“