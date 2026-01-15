Slušaj vest

Dok u žurbi planiramo brz doručak ili užinu „s nogu“, retko se zapitamo kakav uticaj ti obroci imaju na naše zdravlje. A upravo se u tim naizgled bezazlenim zalogajima često krije tihi neprijatelj digestivnog sistema. Reč je o vrsti mesa koju mnogi redovno drže u frižideru, ne sluteći koliko ozbiljnu štetu može da nanese crevima.

frižider, hrana, kuhinja, kuvanje, rok, pokvarena hrana profimedia-0048944265.jpg
Foto: Peter Griffin / Alamy / Profimedia

Opasnost ne leži u svežem mesu, već u onome što industrijska prerada od njega napravi. Prerađeno meso obiluje solju, konzervansima, aditivima i nitratima. Ove supstance opterećuju creva, podstiču upalne procese i vremenom remete prirodnu ravnotežu digestivnog sistema, što može dovesti do nadutosti, zatvora, hroničnog umora i oslabljenog imuniteta.

Namirnice koje bi trebalo da izbacite sa jelovnika

viršle ne treba kuvati u vodi
viršle ne treba kuvati u vodi Foto: Jiří Hamhalter / Panthermedia / Profimedia

Ako želite zdravija creva i više energije tokom dana, stručnjaci savetuju da ove proizvode svedete na minimum ili potpuno izbacite:

  • Viršle i najjeftiniji parizeri – često sadrže minimalnu količinu mesa, a maksimalnu količinu industrijskih ostataka, skroba i pojačivača ukusa.
  • Trajne kobasice i salame – pune konzervanasa koji uništavaju crevnu floru, ključnu za snažan imunitet.
  • Paštete u konzervi – zbog visokog sadržaja nezdravih masti i emulgatora teško se vare i dodatno opterećuju želudac i creva.

Čime ih zameniti za zdravija creva

Domaća pašteta od belog mesa i povrća
Domaća pašteta od belog mesa i povrća Foto: ALP AKSOY / Alamy / Profimedia

Umesto mesnih prerađevina, prednost dajte svežem mesu, piletini, ribi ili domaćim proizvodima u umerenim količinama. Posebno se preporučuju mahunarke, koje su nekada bile osnova ishrane, a danas se s pravom vraćaju na trpezu kao prirodna i zdrava alternativa za dobar rad creva.

 Video: Ovako se prepoznaje staro meso

Staro meso Izvor: kurir televizija