Bogojavljenje, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju 19. januara. Tradicionalno se pliva za Časni krst, a običaji i verovanja vezani za vremenske prilike imaju posebno mesto u narodnoj tradiciji.

Jedno od popularnih narodnih verovanja vezano je za nebo na Bogojavljenje. Smatra se da vedro nebo tog dana donosi sreću i blagostanje u narednoj godini. Vernici veruju da sunčan i vedar dan simbolizuje Božji blagoslov i da će godina biti mirna i prosperitetna.

Suprotno tome, oblačno nebo ili nevreme na Bogojavljenje tumači se kao upozorenje ili znak da treba biti oprezan i više pažnje posvetiti zdravlju i poslu. Ipak, i tada narod veruje da molitva i poštovanje običaja donose zaštitu i sreću.

Narodni običaji takođe govore da, uoči Bogojavljenja, nebo na kratko može da se otvori, a vetrovi iz zime i leta da se ukrste. Taj trenutak, poznat kao "tren neba", smatra se povoljnim za ispunjenje želja i za traženje Božjeg blagoslova.

