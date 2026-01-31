Slušaj vest

Ukrajinka Oksana Balinskaja imala je 21 godinu kada je počela da radi za Muamera Gadafija i to u poslednjim godinama njegove vladavine. U svojoj ispovesti govorila je onome što je videla u Libiji i kako se nosila sa svim što je videla.

Oksana Balinskaja Foto: CNN/youtube

"Imala sam samo 21 godinu kada sam počela da radim za Muamera Gadafija. Kao i druge mlade žene koje je zaposlio kao medicinske sestre, odrasla sam u Ukrajini. Nisam govorila ni reč arapskog i nisam znala razliku između Libana i Libije. Ali “Papik”, kako smo ga zvale (u ruskom znači “tata”), bio je uvek izuzetno darežljiv. Imala sam sve što bih mogla da poželim: namešten dvosoban stan, vozača koji se pojavljivao kad god bih ga pozvala. Ali moj stan je bio prisluškivan, a moj privatni život strogo nadgledan"govorila je Oksana u svojoj ispovesti za Newsweek datoj 2011. godine.

1/13 Vidi galeriju Moamer el Gadafi Foto: SERGIO BARRENECHEA / Teresa / Profimedia, Nora Schuster / AFP / Profimedia, Sven Simon / United Archives / Profimedia

Posao sestre i Gadafijeve navike

Tvrdi da nije bila Gadafijeva ljubavnica i da je samo brinula o njegovom zdravlju:

"Prva tri meseca nisam smela da idem u palatu,Papik je verovatno bio zabrinut da će njegova supruga, Safija, biti ljubomorna. Posle sam ga redovno pratila i pazila na njegovo zdravlje: merili smo krvni pritisak, pazili na vakcinacije, organizovali šetnje. Ukrajinska štampa nas je nazivala Gadafijevim haremom, ali to nije tačno. Nijedna od nas nikada nije bila njegova ljubavnica. Jedini kontakt sa njim bio je prilikom merenja krvnog pritiska", govorila je ova devojka u svojoj ispovesti otkrivši još neke detalje iz Gadafijevog života:

"Gadafi je bio opsednut izgledom i odećom, promenivši nekoliko puta dnevno garderobu i stalno slušajući arapsku muziku na starom kasetofonu. Kad bi putovali po siromašnim afričkim zemljama, bacao je novac i bombone deci iz blindiranog automobila – ali nije želeo da se približe zbog bolesti. Mit da spava u šatoru je netačan; šator je koristio samo za zvanične sastanke", rekla je ona.

Muamer El Gadafi Foto: Christophe SIMON / AFP / Profimedia

Pobegla iz Libije kad je zatrudnela

"Gadafi je kontrolisao sve u zemlji, nalik Staljinu, sa svim luksuzom i moći za sebe. Kada sam videla slike Egipatske revolucije, mislila sam da niko neće ustati protiv Papika. Ali nakon Tunisa i Egipta, sve se promenilo. Iz Libije sam pobegla početkom februara, sa razlogom: bila sam četiri meseca trudna i počela da se nazire trudnički stomak. Bojala sam se da Gadafi ne bi odobrio mog srpskog dečka. Dve moje prijateljice ostale su u Tripoliju i sada ne mogu da odu. Gadafi prisiljava svoje najbliže saradnike, decu i preostale dve ukrajinske koleginice da ostanu i rizikuju život", ovako je govorila o borbi za bekstvo tokom Gadafijeve vladavine.

(Kurir.rs/Newsweek)