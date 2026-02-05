Slušaj vest

Znate li da je u Beogradu viđena Frida Kalo, bradom i brkovima? Lepa i brkata, ova mala crna ženka, zbog koje je napisan apel za udomljavanje, u objavi na Instagram profilu jovanakarac_, "rođena je kao underdog, bez mnogo šanse da preživi". Bila je najmanji i najmršaviji pas u čoporu koji je živeo pored prometnog puta, pa je njen spasilac odlučio da je uzme i promeni joj sudbinu.

Kako u objavi piše, "statistike kažu da nije lako udomiti crnog psa", ali u ove proračune ne treba uvek verovati.

Frida je zdrava i kad poraste, neće biti veliki pas.

Frida ima 2,5 ili tri meseca, teška je 3kg, dobila je tableticu protiv parazita i prvu vakcinu.

Frida uči kako da obavlja nuždu na pelenama i iako je štene, ne pravi štetu u stanu, mada i te vragolije psećeg detinjstva tek treba da uslede.

Frida je preslatka i dobra i za nju treba imati strpljenja.

Udomite Fridu, kao novog člana porodice koji će vam pružiti mnogo ljubavi i vernosti.

Podaci o trenutnom Fridinom staratelju nalaze se u objavi ispod ovog teksta. Uz Fridu, napominje se, "idu" i raznorazni pokloni od drugara koji prave lepe ogrlice, povoce i druge "drangulije" za pse.

VIDEO: Nišlije prodaju slike za napuštene životinje