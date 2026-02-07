Slušaj vest

Holandska klizačica Juta Lirdam, jedna od najpraćenijih sportistkinja današnjice, stigla je na Zimske olimpijske igre u Milano. Na TikToku je odmah po dolasku počela obaveštavati pratioce o svojim aktivnostima.

Gozba za sportiste u Milanu

Juta je svojim pratiocima otkrila kako italijanski domaćini tretiraju vrhunske sportiste. Na TikToku je podelila snimak iz olimpijskog restorana, pokazujući bogat izbor hrane. Sudeći prema viđenom, čini se da u Italiji neće biti neslavnih scena sa hranom kakve su pratile neka druga velika takmičenja. U ponudi su razna peciva, jogurti, namazi, meso, testenina, kuvano povrće, pizze… Sva hrana u olimpijskom selu za sportiste je besplatna.

Putovala privatnim avionom

U stilu holivudskih zvezda, Lirdam je u Italiju doputovala privatnim avionom, a fotografije iz luksuzne letelice podelila je na Instagramu.

Atraktivna Holanđanka, koju na Instagramu prati više od pet miliona ljudi, verenica je kontroverznog jutjubera i boksera Džejka Pola. S obzirom na to da je Pol nedavno nakon meča sa Entonijem Džošuaom navodno zaradio čak 100 miliona evra uprkos porazu, ne čudi što par uživa u luksuznom načinu života. Juta je tako na putu za Milano pozirala ispred bogate trpeze sa gurmanskim specijalitetima, obučena u prepoznatljivu narandžastu boju holandske reprezentacije. Posebnu pažnju privukli su personalizovani detalji u avionu.

Skoro je propustila ZOI

Ipak, put do Igara za 27-godišnju Holanđanku bio je sve samo ne lak. Prava drama odvila se krajem decembra na holandskim olimpijskim kvalifikacijama u Hirenevenu. Lirdam, srebrna sa Pekinga 2022, u svoju najjaču disciplinu - trku na 1000 metara, ušla je kao apsolutna favoritkinja. Ali, u drugom zavoju dogodio se šok - izgubila je ravnotežu i udarila u zaštitnu ogradu. Led je napustila u suzama, svesna da je prilika za odbranu srebra nestala, dok ju je sa tribina u tišini posmatrao verenik Džeik Pol.

"Osećala sam se kao da sam stala na nešto, jednostavno sam proklizala. Ne mogu verovati da se ovo dogodilo u najgorem mogućem trenutku," izjavila je tada.

Brza rehabilitacija i uspeh

Iako je pad značio da se nije direktno kvalifikovala, samo dva dana kasnije vratila se na led i u disciplini na 500 metara odvozila sjajnu utrku. Osvojila je drugo mesto i time ipak osigurala svoje mesto u olimpijskoj delegaciji, a Pol je njen uspeh propratio porukom: "Tako sam ponosan na tebe, ratnice."

