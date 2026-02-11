Slušaj vest

Decenijama unazad jedna kuća intrigira svetsku javnost. Poznata kao “najusamljenija kuća na svetu”, skoro 80 godina stoji prazna na malom, pustom islandskom ostrvu Etlidaj, udaljenom 11 kilometara od južne obale Islanda, koje predstavlja prirodni rezervat za brojne vrste ptica i zakonom je zaštićeno.

Ostrvo Etlidaj je treće po veličini kao deo arhipelaga Vestmanejar, koji je trenutno nenastanjen. Tokom 18. i 19. veka Etlidaj je bio dom nekolicini porodica, koje su se oslanjale na ribolov, lov na ptice i uzgoj stoke. Međutim, tridesetih godina prošlog veka i malobrojni preostali stanovnici otišli su u potrazi za boljim životom. Otad je Etlidaj napušten i potpun prazan, a usamljena kuća pokrenula je brojne legende.

Neverovatne teorije o kućici i ostrvu

Prema jednoj, kuću je sagradio milijarder koji je planirao da se preseli na udaljeno ostrvo u slučaju apokalipse u kojoj bi se zombiji pojavili na Zemlji.

Druga teorija kaže da u toj kućici živi neki verski fanatik, pustinjak, kao i da je koristi tajnovita verska sekta.

Postojala je i priča o tome da je islandska vlada poklonila ostrvo pevačici Bjork, i da je čak bila u pregovorima s vladom o kupovini istog, međutim to je demantovano.

Bilo je čak i onih koji su tvrdili da kuća uopšte ne postoji, no fotografije koje se šire i društvenim mrežama dokazuju suprotno.

Istina

Misterioznu kuću je 1950-ih izgradilo Udruženje lovaca Etlidaj kao utočište za lovce na pafine (simpatične morske ptice), što je legalna praksa na Islandu i Farskim ostrvima.

Iako je napuštena i bez stalnih stanovnika, ova kuća je privukla je različite avanturiste. Među njima je bio i popularni jutjuber Rajan Trahan, koji je 2021. dokumentovao svoj 24-časovni boravak na Etlidaju. Dolazak do ostrva nije bio jednostavan, jer nema luke i potrebna je dozvola: U pratnji dvojice prijatelja sa nekoliko brodića, uključujući manji čamac koji je prolazio kroz maglu i nemirno more, kao i penjanje uz pomoć užeta kako bi se popeo na obalu, učinili su njegovo putovanje pravom pustolovinom.

Sam enterijer kuće odiše jednostavnim, rustičnim ambijentom, ukrašen drvenim podovima i zidovima, logorskom peći i primitivnom opremom. Rajan je pokazao trpezarijski deo, prostor za sedenje, kao i sobu u kojoj je proveo noć. Kuća nema struju ni unutrašnju vodovodnu mrežu, ali ima sistem za prikupljanje kišnice koji napaja saunu, što je jedno od retkih luksuznih obeležja ovog izolovanog doma. Iako izgleda napušteno, kuća je tokom svoje istorije zabeležila više od 11.000 posetilaca, prema knjizi posetilaca.

Godine 2023. Emin Jogurtčoglu, turski ornitolog, boravio je u kući mesec dana radi istraživanja. Na fotografijama koje je napravio, može se videti unutrašnjost kuće. Udobnost je daleko od oskudne: prostrani kožni sofe, šporet na drva, potpuno opremljena kuhinja… Soba na spratu može primiti deset osoba, a velika drvena terasa pruža pogled na okean i zelenilo oko kuće.

