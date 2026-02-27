Slušaj vest

Post na vodi važi za najstroži oblik posta, ali uz dobru organizaciju i pravi izbor namirnica može biti raznovrstan, ukusan i zasitan. Iako je jelovnik skromniji nego uobičajeno, pravilno planiranje obroka olakšava da se ovaj režim ishrane ispoštuje bez poteškoća.

U nastavku saznajte koja su pravila posta na vodi, šta je dozvoljeno jesti, kao i konkretne recepte i predlog nedeljnog jelovnika.

Šta podrazumeva post na vodi?

Kada govorimo o postu na vodi, najvažnije je znati da se u tom periodu konzumiraju isključivo namirnice biljnog porekla – sirove ili pripremljene bez ulja i masti, odnosno kuvane ili dinstane na vodi.

shutterstock_1720418131.jpg
Foto: Shutterstock

Tokom posta na vodi izbegava se:

  • sva hrana životinjskog porekla
  • ulje i bilo koja vrsta masti
  • prženje na masnoći

Dozvoljene namirnice su:

  • voće
  • povrće
  • mahunarke (pasulj, sočivo, leblebija)
  • pečurke
  • orašasti plodovi
  • začini i posni prelivi bez ulja

RECEPTI ZA POST NA VODI

Posna čorba od bundeve

posna čorba od bundeve na vodi
Foto: Shutterstock

Sastojci:

  • 1 manja bundeva
  • 1 crni luk
  • 2 čena belog luka
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Bundevu očistite od semenki i iseckajte na kocke. Pecite je u rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, dok ne omekša. U šerpi na malo vode prodinstajte sitno seckan luk. Dodajte pečenu bundevu, nalijte vodom da ogrezne, začinite i kuvajte još 15 minuta. Sve izblendajte štapnim mikserom i služite toplo.

Posna čorba od cvekle

sok-od-cvekel-i-limuna-shutterstock-792826636.jpg
Foto: Shutterstock

Sastojci:

  • 2 cvekle
  • 2 krompira
  • 1 crni luk
  • 2 čena belog luka
  • 4 šolje vode
  • sok jednog limuna
  • so i biber

Priprema:

Na vodi omekšajte luk, dodajte iseckanu cveklu i krompir, nalijte vodom i kuvajte oko 25 minuta. Kada povrće omekša, izmiksajte, dodajte limunov sok i začine. Poslužite dok je toplo.

Čorba od spanaća i karfiola bez ulja

profimedia-0335480186.jpg
Foto: Yuliya Trukhan / Panthermedia / Profimedia

Sastojci:

  • 200 g spanaća
  • 1 glavica karfiola
  • 1 crni luk
  • 2 čena belog luka
  • 4 šolje vode
  • so, biber
  • peršun

Priprema:

Luk dinstajte na vodi, dodajte karfiol i kuvajte dok ne omekša. Ubacite spanać i kuvajte još nekoliko minuta. Začinite po ukusu i pospite svežim peršunom.

Posna pita sa zeljem ili pečurkama (bez ulja)

burek, pita, posna pita, pita sa mesom, pita sa sirom
Foto: Vedad Ceric / Alamy / Profimedia

Sastojci:

  • kore za pitu
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 1 šolja brašna
  • 1 šolja vode
  • 1 kašika sirćeta
  • začini

Priprema:

Na vodi prodinstajte luk i zelje. Posebno umutite brašno, vodu i sirće. Ređajte kore, premazujte smesom i dodajte nadev. Završite korom i pecite na 180 stepeni dok ne porumeni.

POSNE POSLASTICE NA VODI

Sutlijaš sa višnjama

profimedia0402250758.jpg
Foto: Profimedia

Pirinač kuvajte u razblaženom soku od pomorandže sa dodatkom suvog grožđa i narendane kore. Višnje kratko prokuvajte sa malo gustina. Prelijte sutlijaš voćnim prelivom, piše Biošpajz.

Posni mafini sa jabukama

mafini-sa-jabukama-shutterstock-85712747.jpg
Foto: Shutterstock

Izrendajte jabuke i šargarepu, izgnječite banane, dodajte seckane suve šljive i pomorandže. Umešajte ovsene pahuljice, šećer i med. Sipajte u kalupe i pecite 20 minuta na 180 stepeni.

NEDELJNI JELOVNIK ZA POST NA VODI

Ponedeljak

  • Doručak: ovsene pahuljice sa brusnicom i bananom
  • Ručak: čorba od bundeve i hleb
  • Večera: pečeni krompir u ljusci

Utorak

  • Doručak: pita sa zeljem
  • Ručak: punjene paprike na vodi
  • Večera: posni mafini

Sreda

  • Doručak: palenta sa paradajzom
  • Ručak: paradajz čorba sa posnom testeninom
  • Večera: hleb sa medom ili džemom

žena kuva u kuhinji povrće
Foto: Meeko Media / Alamy / Profimedia

Četvrtak

  • Doručak: pita sa pečurkama
  • Ručak: salata od pasulja i paprike
  • Večera: sutlijaš sa višnjama

Petak

  • Doručak: kukuruzne galete i namaz od avokada bez ulja
  • Ručak: pasulj kuvan na vodi
  • Večera: rolat od krompira i spanaća

Subota

  • Doručak: sendvič sa pečenom paprikom
  • Ručak: čorba od spanaća i karfiola
  • Večera: mešana salata

Nedelja

  • Doručak: pašteta od povrća i hleb
  • Ručak: čorba od cvekle
  • Večera: manastirska pita
Ne propustiteŽenaMedeno srce na vodi je idelano za dane najstrožeg posta, a ovo je recept naših baka koji uspeva uvek
profimedia-0969483298.jpg
ŽenaPravila uskršnjeg posta na vodi: Evo kad sme da se jede riba i koje su namirnice najstrože zabranjene
slavska posna trpeza
ŽenaKompletan jelovnik za post na vodi: Donosimo i manastirske recepte sa Hilandara koji će vas držati sitim ceo dan
prebranac bez mesa
ŽenaPita sa pečurkama idealna za post na vodi: Evo kako da je pripremite
profimedia-0897732119.jpg
ŽenaStarinski čokoladni posni kolač na vodi: Po bakinom receptu sve se meri na šolje, a ukućani će biti oduševljeni
profimedia-0969483298.jpg
ŽenaOVA JELA SU SAMO NA VODI: 10 najboljih posnih recepata!
posna-hrana.jpg

 Video: Pravila vaskršnjeg posta

Danas počinje vaskršnji post: Traje 42 dana, a teolog otkriva koja pravila vernici moraju da poštuju i šta je suština odricanja Izvor: Kurir televizija