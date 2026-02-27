Nema potrebe da gladujete ako postite na vodi: Tu su zasitni i raznovrsni obroci za celu nedelju
Post na vodi važi za najstroži oblik posta, ali uz dobru organizaciju i pravi izbor namirnica može biti raznovrstan, ukusan i zasitan. Iako je jelovnik skromniji nego uobičajeno, pravilno planiranje obroka olakšava da se ovaj režim ishrane ispoštuje bez poteškoća.
U nastavku saznajte koja su pravila posta na vodi, šta je dozvoljeno jesti, kao i konkretne recepte i predlog nedeljnog jelovnika.
Šta podrazumeva post na vodi?
Kada govorimo o postu na vodi, najvažnije je znati da se u tom periodu konzumiraju isključivo namirnice biljnog porekla – sirove ili pripremljene bez ulja i masti, odnosno kuvane ili dinstane na vodi.
Tokom posta na vodi izbegava se:
- sva hrana životinjskog porekla
- ulje i bilo koja vrsta masti
- prženje na masnoći
Dozvoljene namirnice su:
- voće
- povrće
- mahunarke (pasulj, sočivo, leblebija)
- pečurke
- orašasti plodovi
- začini i posni prelivi bez ulja
RECEPTI ZA POST NA VODI
Posna čorba od bundeve
Sastojci:
- 1 manja bundeva
- 1 crni luk
- 2 čena belog luka
- so i biber po ukusu
Priprema:
Bundevu očistite od semenki i iseckajte na kocke. Pecite je u rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, dok ne omekša. U šerpi na malo vode prodinstajte sitno seckan luk. Dodajte pečenu bundevu, nalijte vodom da ogrezne, začinite i kuvajte još 15 minuta. Sve izblendajte štapnim mikserom i služite toplo.
Posna čorba od cvekle
Sastojci:
- 2 cvekle
- 2 krompira
- 1 crni luk
- 2 čena belog luka
- 4 šolje vode
- sok jednog limuna
- so i biber
Priprema:
Na vodi omekšajte luk, dodajte iseckanu cveklu i krompir, nalijte vodom i kuvajte oko 25 minuta. Kada povrće omekša, izmiksajte, dodajte limunov sok i začine. Poslužite dok je toplo.
Čorba od spanaća i karfiola bez ulja
Sastojci:
- 200 g spanaća
- 1 glavica karfiola
- 1 crni luk
- 2 čena belog luka
- 4 šolje vode
- so, biber
- peršun
Priprema:
Luk dinstajte na vodi, dodajte karfiol i kuvajte dok ne omekša. Ubacite spanać i kuvajte još nekoliko minuta. Začinite po ukusu i pospite svežim peršunom.
Sastojci:
- kore za pitu
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 1 šolja brašna
- 1 šolja vode
- 1 kašika sirćeta
- začini
Priprema:
Na vodi prodinstajte luk i zelje. Posebno umutite brašno, vodu i sirće. Ređajte kore, premazujte smesom i dodajte nadev. Završite korom i pecite na 180 stepeni dok ne porumeni.
POSNE POSLASTICE NA VODI
Sutlijaš sa višnjama
Pirinač kuvajte u razblaženom soku od pomorandže sa dodatkom suvog grožđa i narendane kore. Višnje kratko prokuvajte sa malo gustina. Prelijte sutlijaš voćnim prelivom, piše Biošpajz.
Posni mafini sa jabukama
Izrendajte jabuke i šargarepu, izgnječite banane, dodajte seckane suve šljive i pomorandže. Umešajte ovsene pahuljice, šećer i med. Sipajte u kalupe i pecite 20 minuta na 180 stepeni.
NEDELJNI JELOVNIK ZA POST NA VODI
Ponedeljak
- Doručak: ovsene pahuljice sa brusnicom i bananom
- Ručak: čorba od bundeve i hleb
- Večera: pečeni krompir u ljusci
Utorak
- Doručak: pita sa zeljem
- Ručak: punjene paprike na vodi
- Večera: posni mafini
Sreda
- Doručak: palenta sa paradajzom
- Ručak: paradajz čorba sa posnom testeninom
- Večera: hleb sa medom ili džemom
Četvrtak
- Doručak: pita sa pečurkama
- Ručak: salata od pasulja i paprike
- Večera: sutlijaš sa višnjama
Petak
- Doručak: kukuruzne galete i namaz od avokada bez ulja
- Ručak: pasulj kuvan na vodi
- Večera: rolat od krompira i spanaća
Subota
- Doručak: sendvič sa pečenom paprikom
- Ručak: čorba od spanaća i karfiola
- Večera: mešana salata
Nedelja
- Doručak: pašteta od povrća i hleb
- Ručak: čorba od cvekle
- Večera: manastirska pita
Video: Pravila vaskršnjeg posta