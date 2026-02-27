Slušaj vest

Post na vodi važi za najstroži oblik posta, ali uz dobru organizaciju i pravi izbor namirnica može biti raznovrstan, ukusan i zasitan. Iako je jelovnik skromniji nego uobičajeno, pravilno planiranje obroka olakšava da se ovaj režim ishrane ispoštuje bez poteškoća.

U nastavku saznajte koja su pravila posta na vodi, šta je dozvoljeno jesti, kao i konkretne recepte i predlog nedeljnog jelovnika.

Šta podrazumeva post na vodi?

Kada govorimo o postu na vodi, najvažnije je znati da se u tom periodu konzumiraju isključivo namirnice biljnog porekla – sirove ili pripremljene bez ulja i masti, odnosno kuvane ili dinstane na vodi.

Foto: Shutterstock

Tokom posta na vodi izbegava se: sva hrana životinjskog porekla

ulje i bilo koja vrsta masti

prženje na masnoći Dozvoljene namirnice su: voće

povrće

mahunarke (pasulj, sočivo, leblebija)

pečurke

orašasti plodovi

začini i posni prelivi bez ulja RECEPTI ZA POST NA VODI Posna čorba od bundeve

Foto: Shutterstock

Sastojci:

1 manja bundeva

1 crni luk

2 čena belog luka

so i biber po ukusu

Priprema:

Bundevu očistite od semenki i iseckajte na kocke. Pecite je u rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, dok ne omekša. U šerpi na malo vode prodinstajte sitno seckan luk. Dodajte pečenu bundevu, nalijte vodom da ogrezne, začinite i kuvajte još 15 minuta. Sve izblendajte štapnim mikserom i služite toplo.

Posna čorba od cvekle

Foto: Shutterstock

Sastojci:

2 cvekle

2 krompira

1 crni luk

2 čena belog luka

4 šolje vode

sok jednog limuna

so i biber

Priprema:

Na vodi omekšajte luk, dodajte iseckanu cveklu i krompir, nalijte vodom i kuvajte oko 25 minuta. Kada povrće omekša, izmiksajte, dodajte limunov sok i začine. Poslužite dok je toplo.

Čorba od spanaća i karfiola bez ulja

Foto: Yuliya Trukhan / Panthermedia / Profimedia

Sastojci:

200 g spanaća

1 glavica karfiola

1 crni luk

2 čena belog luka

4 šolje vode

so, biber

peršun

Priprema:

Luk dinstajte na vodi, dodajte karfiol i kuvajte dok ne omekša. Ubacite spanać i kuvajte još nekoliko minuta. Začinite po ukusu i pospite svežim peršunom.

Foto: Vedad Ceric / Alamy / Profimedia

Sastojci:

kore za pitu

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

1 šolja brašna

1 šolja vode

1 kašika sirćeta

začini

Priprema:

Na vodi prodinstajte luk i zelje. Posebno umutite brašno, vodu i sirće. Ređajte kore, premazujte smesom i dodajte nadev. Završite korom i pecite na 180 stepeni dok ne porumeni.

POSNE POSLASTICE NA VODI Sutlijaš sa višnjama

Foto: Profimedia

Pirinač kuvajte u razblaženom soku od pomorandže sa dodatkom suvog grožđa i narendane kore. Višnje kratko prokuvajte sa malo gustina. Prelijte sutlijaš voćnim prelivom, piše Biošpajz.

Posni mafini sa jabukama

Foto: Shutterstock

Izrendajte jabuke i šargarepu, izgnječite banane, dodajte seckane suve šljive i pomorandže. Umešajte ovsene pahuljice, šećer i med. Sipajte u kalupe i pecite 20 minuta na 180 stepeni.

NEDELJNI JELOVNIK ZA POST NA VODI

Ponedeljak

Doručak : ovsene pahuljice sa brusnicom i bananom

: ovsene pahuljice sa brusnicom i bananom Ručak : čorba od bundeve i hleb

: čorba od bundeve i hleb Večera: pečeni krompir u ljusci

Utorak

Doručak: pita sa zeljem

pita sa zeljem Ručak: punjene paprike na vodi

punjene paprike na vodi Večera: posni mafini

Sreda

Doručak: palenta sa paradajzom

palenta sa paradajzom Ručak: paradajz čorba sa posnom testeninom

paradajz čorba sa posnom testeninom Večera: hleb sa medom ili džemom

Foto: Meeko Media / Alamy / Profimedia

Četvrtak

Doručak: pita sa pečurkama

pita sa pečurkama Ručak: salata od pasulja i paprike

salata od pasulja i paprike Večera: sutlijaš sa višnjama

Petak

Doručak: kukuruzne galete i namaz od avokada bez ulja

kukuruzne galete i namaz od avokada bez ulja Ručak: pasulj kuvan na vodi

pasulj kuvan na vodi Večera: rolat od krompira i spanaća

Subota

Doručak: sendvič sa pečenom paprikom

sendvič sa pečenom paprikom Ručak: čorba od spanaća i karfiola

čorba od spanaća i karfiola Večera: mešana salata

Nedelja

Doručak: pašteta od povrća i hleb

pašteta od povrća i hleb Ručak: čorba od cvekle

čorba od cvekle Večera: manastirska pita

