Slavni kuvar Volfang Pak otkrio je detalje raskošnog menija za ovogodišnji tradicionalni bal nakon dodele Oskara, glamurozni after-party koji će zatvoriti 98. dodelu Oskara 15. marta.

Hrana za žurku posle Oskara Foto: Monica Schipper / Getty images / Profimedia

25.000 porcija za holivudsku elitu

Pak i njegov tim pripremaju impresivnih 25.000 porcija hrane za zvanice iz vrha filmske industrije. Među zvezdama večeri naći će se oko 1.200 čuvenih pilećih pot pita, u koje će biti ugrađeno čak 22 kilograma crnih tartufa.

Na meniju su i vrhunski specijaliteti poput više od 90 kilograma bifteka i oko 32 kilograma kavijara. Tu su i popularni klasici poput makarona sa sirom, ali i dimljeni losos oblikovan u formu čuvene zlatne statuete Oskara.

Suši majstori i nova tehnologija

Ove godine akcenat je stavljen na svežinu i savremenu gastronomiju. Čak pet suši majstora pripremaće rolnice i nigiri pred samim gostima, dok će nova mašina za sladoled obezbediti savršeno kremastu teksturu dezerta.

Među poslasticama će se naći i štrudla od jabuka po receptu Pakove majke, kao i hiljade čokoladnih figurica Oskara.

Zavitite u luksuznu večeru zvanica:

Posebna pažnja i za vegane

Pak naglašava da se vodi računa o svim prehrambenim navikama gostiju. Čak i veganska jela pripremaju se sa istom pažnjom kao i mesni specijaliteti.

Tu filozofiju, kako kaže, posebno je cenio glumac Hoakin Finiks, poznat po veganskom načinu ishrane. Šampanjac, vino i sake

Ekskluzivni meni pratiće pažljivo odabrana pića: šampanjac Piper-Heidsieck, vina Domaine Clarence Dillon i premium sake Dassai.

Tokom probne prezentacije u čuvenom Dolbi Teatru potvrđeno je da će ovogodišnja oskarovska noć spojiti tradicionalne klasike i modernu gastronomiju od precizno pripremljenog sushija do porodične štrudle koja donosi dašak nostalgije u glamuroznu atmosferu Holivuda.