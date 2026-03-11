Više od 90 kilograma bifteka, kavijar i crni tartufi: Ovako će izgledati bogata gozba za zvanice na dodeli Oskara, otkriveni svi detalji
Slavni kuvar Volfang Pak otkrio je detalje raskošnog menija za ovogodišnji tradicionalni bal nakon dodele Oskara, glamurozni after-party koji će zatvoriti 98. dodelu Oskara 15. marta.
25.000 porcija za holivudsku elitu
Pak i njegov tim pripremaju impresivnih 25.000 porcija hrane za zvanice iz vrha filmske industrije. Među zvezdama večeri naći će se oko 1.200 čuvenih pilećih pot pita, u koje će biti ugrađeno čak 22 kilograma crnih tartufa.
Na meniju su i vrhunski specijaliteti poput više od 90 kilograma bifteka i oko 32 kilograma kavijara. Tu su i popularni klasici poput makarona sa sirom, ali i dimljeni losos oblikovan u formu čuvene zlatne statuete Oskara.
Suši majstori i nova tehnologija
Ove godine akcenat je stavljen na svežinu i savremenu gastronomiju. Čak pet suši majstora pripremaće rolnice i nigiri pred samim gostima, dok će nova mašina za sladoled obezbediti savršeno kremastu teksturu dezerta.
Među poslasticama će se naći i štrudla od jabuka po receptu Pakove majke, kao i hiljade čokoladnih figurica Oskara.
Zavitite u luksuznu večeru zvanica:
Posebna pažnja i za vegane
Pak naglašava da se vodi računa o svim prehrambenim navikama gostiju. Čak i veganska jela pripremaju se sa istom pažnjom kao i mesni specijaliteti.
Tu filozofiju, kako kaže, posebno je cenio glumac Hoakin Finiks, poznat po veganskom načinu ishrane. Šampanjac, vino i sake
Ekskluzivni meni pratiće pažljivo odabrana pića: šampanjac Piper-Heidsieck, vina Domaine Clarence Dillon i premium sake Dassai.
Tokom probne prezentacije u čuvenom Dolbi Teatru potvrđeno je da će ovogodišnja oskarovska noć spojiti tradicionalne klasike i modernu gastronomiju od precizno pripremljenog sushija do porodične štrudle koja donosi dašak nostalgije u glamuroznu atmosferu Holivuda.