Slušaj vest

Iako mnogima more predstavlja sinonim za odmor, opuštanje i uživanje, jedan viralni snimak sa naftne platforme izazvao je potpuno suprotnu reakciju kod dela publike. Video koji se munjevito proširio internetom pokrenuo je lavinu komentara, a brojni korisnici poručili su da posle tog prizora više nikada neće bezbrižno zaplivati u moru.

Kod nekih je snimak probudio čak i talasofobiju, odnosno izražen strah od velikih vodenih površina.

Snimak sa platforme izazvao jezu kod gledalaca

Na viralnom videu, objavljenom na Reditu, vidi se radnik na naftnoj platformi koji kamerom snima kroz metalnu rešetku na kojoj stoji, visoko iznad površine mora. U jednom trenutku kroz otvor u podu baca mali komad hrane i prati njegov pad ka vodi.

Međutim, pre nego što je hrana uopšte stigla do površine, more ispod platforme pretvorilo se u pravi haos. Na snimku se vidi kako stotine riba, a možda i drugih morskih stvorenja, u sekundi jure ka plenu. Sve je trajalo svega nekoliko trenutaka, a bačeni zalogaj nestao je gotovo istog časa.

Ljudi na mrežama ostali zatečeni prizorom

Snimak je izazvao buru reakcija na društvenim mrežama, a mnogi su priznali da im prizor nije bio nimalo prijatan. Posebnu pažnju privukla je brzina i intenzitet reakcije morskih životinja, što je kod dela publike izazvalo nelagodu i dodatno pojačalo strah od dubine i nepoznatog sveta ispod površine mora.

U komentarima se povela i rasprava o tome šta je zapravo bačeno u vodu. Dok su jedni tvrdili da je reč o ovsenoј pločici, drugi su bili ubeđeni da je u pitanju parče kolača, a bilo je i onih koji su mislili da se radi o pilećem medaljonu.

Zašto se ribe ovako ponašaju

Iako prizor na prvi pogled deluje zastrašujuće, objašnjenje za ovakvo ponašanje zapravo je prilično jednostavno. Ribe su vremenom naučile da se oko naftnih platformi često može pronaći hrana ili njeni ostaci.

Pored toga, oko ovakvih konstrukcija razvija se i biljni i drugi morski svet, što dodatno privlači veliki broj sitnijih organizama i riba. Zbog toga se ispod platformi često stvaraju prava mesta okupljanja morskog života.

Gde ima mnogo riba, dolaze i predatori

A tamo gde se okupljaju velika jata riba, neretko dolaze i veći predatori. Upravo je to jedan korisnik sažeo u kratkoj rečenici koja je privukla veliku pažnju:

"Gdje padne hrana, okupe se ribe. A gdje su ribe, ubrzo se pojave i morski psi."

Video: Koliko košta dan na Adi Ciganliji