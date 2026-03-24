Ko je Aleksandar, junak "Potere"? Deo osvojenog novca daje za lečenje dečaka, a školovao se na Kembridžu
Pored nekadašnjeg košarkaškog reprezentativca Jugoslavije Bogoljuba Đurića, junak ovonedeljne "Potere" je i sjajni Aleksandar Vasiljković (34), diplomirani fizičar i poslovni konsultant. Njih dvojica su, podsetimo, branili 1.200.000 dinara u završnici kviza od Tragača Dušana Macure.
U ovom poduhvati su i uspeli. I to ubedljivo.
Aleksandrov gest je posebno za divljenje. Budući da osvojeni novac i "Potere" daje za lečenje dečaku koji je oboleo od epilepsije i autizma.
"Kad se iznos oporezuje, trećinu od preostalog iznosa uplatiću u humanitarne svrhe za lečenje Đorđa Bukvića. On je jedan dečak koji je oboleo od epilepsije i autizma. Inače, njegova majka radi u obližnjoj pekari kod mene u komšiluku i oni su imali tu situaciju da je prošle godine neko iz pekare ukrao kutiju u kojoj su se sakupljali dobrovoljni prilozi, pa eto, na ovaj način bih ja želeo da pomognem njemu. Od ostatka, sa društvom i porodicom nešto ćemo se počastiti, i onda što preostane, verovatno putovanje u Portugaliju", rekao je Aleksandra nakon završetka kviza "Potera".
Pre učešća, Vasiljković je u razgovoru sa voditeljem Jovanom Memedovićem rekao nešto više o sebi.
Voditelj Jovan Memedović: Aleksandar je u predstavljanju rekao da je fizičar...
Aleksandar: Tako je, da. Ja sam master fizičar, trenutno sam doktorand...
Voditelj Jovan Memedović: Spremate doktorsku disertaciju?
Aleksandar: Tako je, tako je.
Voditelj Jovan Memedović: Gde se sve to desilo, gde ste završili fakultet?
Aleksandar: Osnovne i master studije, kao i ove doktorske, sve na Univerzitetu u Kembridžu u Velikoj Britaniji.
Voditelj Jovan Memedović: Koliko godina je to trajalo?
Aleksandar: Osam godina sam bio tamo.
Voditelj Jovan Memedović: Dobro. I onda kad postanete, kad završite, odnosno doktorirate, bićete doktor fizičkih...
Aleksandar: Pa, doktor nauka iz oblasti eksperimentalne fizike.
Voditelj Jovan Memedović: I šta ćete zapravo raditi, šta biste voleli da radite?
Aleksandar: Pa, verovatno ću nastaviti posao kojim sam se i do sad bavio, a to je posao poslovnog konsultanta.
Voditelj Jovan Memedović: Ali to nema veze sa fizikom, ili ima?
Aleksandar: Nema, ali kroz školovanje u Velikoj Britaniji sam video da kolege koje završavaju prirodne nauke završavaju isto tako van svojih užih oblasti specijalnosti. Dakle, išli su u bankarstvo, u industriju...
Voditelj Jovan Memedović: Otkud to? Prosto, to je profitabilno, pa se orijentišete na tu stranu ili ne?
Aleksandar: Pa, ne samo to, nego prosto, recimo, posao poslovnog konsultanta podrazumeva da, ako ima neka kompanija problem u svom poslovanju, mi pokušavamo nađemo rešenje tog problema. I kroz način razmišljanja iz prirodnih nauka mi taj problem delimo na više manjih problema, rešavamo svaki od njih zasebno i onda tako pronalazimo ukupno rešenje.
Voditelj Jovan Memedović: Zanimljivo. Šta još radite? Osim toga, imate neku pasiju ili ti hobi?
Aleksandar: Pa, idem u prirodu, to često sa suprugom. Bili smo skoro na kajaku na Perućcu i na Drini.
Voditelj Jovan Memedović: Je l'?
Aleksandar: Da, da. Volim u slobodno vreme da slažem neke puzle slagalice, pa kad završim onda ih uramim i držim ih kao slike na zidu.
Voditelj Jovan Memedović: To je lepo.
Aleksandar: Učestvujem u pab kvizovima i eto.
Voditelj Jovan Memedović: Dobro. Aleksandre, svaka čast za tu vašu nauku kojom se bavite i pretpostavljam da neće biti problema, uskoro i doktor nauka. Hajde da vidimo kako ćemo da doktoriramo ova naša pitanja ovde...
