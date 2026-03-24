Pored nekadašnjeg košarkaškog reprezentativca Jugoslavije Bogoljuba Đurića, junak ovonedeljne "Potere" je i sjajni Aleksandar Vasiljković (34), diplomirani fizičar i poslovni konsultant. Njih dvojica su, podsetimo, branili 1.200.000 dinara u završnici kviza od Tragača Dušana Macure.

U ovom poduhvati su i uspeli. I to ubedljivo.

Aleksandrov gest je posebno za divljenje. Budući da osvojeni novac i "Potere" daje za lečenje dečaku koji je oboleo od epilepsije i autizma.

"Kad se iznos oporezuje, trećinu od preostalog iznosa uplatiću u humanitarne svrhe za lečenje Đorđa Bukvića. On je jedan dečak koji je oboleo od epilepsije i autizma. Inače, njegova majka radi u obližnjoj pekari kod mene u komšiluku i oni su imali tu situaciju da je prošle godine neko iz pekare ukrao kutiju u kojoj su se sakupljali dobrovoljni prilozi, pa eto, na ovaj način bih ja želeo da pomognem njemu. Od ostatka, sa društvom i porodicom nešto ćemo se počastiti, i onda što preostane, verovatno putovanje u Portugaliju", rekao je Aleksandra nakon završetka kviza "Potera".

Pre učešća, Vasiljković je u razgovoru sa voditeljem Jovanom Memedovićem rekao nešto više o sebi.

Voditelj Jovan Memedović: Aleksandar je u predstavljanju rekao da je fizičar...

Aleksandar: Tako je, da. Ja sam master fizičar, trenutno sam doktorand...

Voditelj Jovan Memedović: Spremate doktorsku disertaciju?

Aleksandar: Tako je, tako je.

Voditelj Jovan Memedović: Gde se sve to desilo, gde ste završili fakultet?

Aleksandar: Osnovne i master studije, kao i ove doktorske, sve na Univerzitetu u Kembridžu u Velikoj Britaniji.

Voditelj Jovan Memedović: Koliko godina je to trajalo?

Aleksandar Vasiljković u kvizu Potera Foto: RTS Printscreen

Aleksandar: Osam godina sam bio tamo.

Voditelj Jovan Memedović: Dobro. I onda kad postanete, kad završite, odnosno doktorirate, bićete doktor fizičkih...

Aleksandar: Pa, doktor nauka iz oblasti eksperimentalne fizike.

Voditelj Jovan Memedović: I šta ćete zapravo raditi, šta biste voleli da radite?

Aleksandar: Pa, verovatno ću nastaviti posao kojim sam se i do sad bavio, a to je posao poslovnog konsultanta.

Voditelj Jovan Memedović: Ali to nema veze sa fizikom, ili ima?

Aleksandar: Nema, ali kroz školovanje u Velikoj Britaniji sam video da kolege koje završavaju prirodne nauke završavaju isto tako van svojih užih oblasti specijalnosti. Dakle, išli su u bankarstvo, u industriju...

Voditelj Jovan Memedović: Otkud to? Prosto, to je profitabilno, pa se orijentišete na tu stranu ili ne?

Aleksandar: Pa, ne samo to, nego prosto, recimo, posao poslovnog konsultanta podrazumeva da, ako ima neka kompanija problem u svom poslovanju, mi pokušavamo nađemo rešenje tog problema. I kroz način razmišljanja iz prirodnih nauka mi taj problem delimo na više manjih problema, rešavamo svaki od njih zasebno i onda tako pronalazimo ukupno rešenje.

Voditelj Jovan Memedović: Zanimljivo. Šta još radite? Osim toga, imate neku pasiju ili ti hobi?

Aleksandar: Pa, idem u prirodu, to često sa suprugom. Bili smo skoro na kajaku na Perućcu i na Drini.

Voditelj Jovan Memedović: Je l'?

Aleksandar: Da, da. Volim u slobodno vreme da slažem neke puzle slagalice, pa kad završim onda ih uramim i držim ih kao slike na zidu.

Voditelj Jovan Memedović: To je lepo.

Aleksandar: Učestvujem u pab kvizovima i eto.

Voditelj Jovan Memedović: Dobro. Aleksandre, svaka čast za tu vašu nauku kojom se bavite i pretpostavljam da neće biti problema, uskoro i doktor nauka. Hajde da vidimo kako ćemo da doktoriramo ova naša pitanja ovde...

