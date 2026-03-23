Bogoljub Đurić, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije u košarci, i igrač Radničkog iz Kragujevca i Bosne iz Sarajeva, bio je učesnik u ovonedeljnom kvizu "Potera".

Đurić, takođe i profesor matematike u penziji, je tokom razgovora sa voditeljem Jovanom Memedovićem otkrio neke detalje iz svoje sportske karijere.

Jovan Memedović: Profesionalno ste se bavili košarkom?

Bogoljub Đurić: Tako je. Igrao sam od petnaeste godine, bavim se košarkom pedeset i jednu, pedeset dve-tri godine. Mislim, kao igrač, posle kao trener.

Jovan Memedović: Gde ste igrali?

Bogoljub Đurić: Odrastao sam u košarkaškom klubu Radnički iz Kragujevca. Igrao sam četiri - bio sam četiri godine u Bosni Sarajevo. Šesnaest puta za reprezentaciju Jugoslavije i... eto, to je to.

Jovan Memedović: Sa Bosnom osvojili nešto?

Bogoljub Đurić: Sa Bosnom u čuvenoj osamdeset drugoj - osamdeset trećoj godini osvojili ono prvenstvo SFRJ u onoj čuvenoj poništenoj utakmici.

Jovan Memedović: Pa bravo, bogme dobra karijera. Hvala. Sad kao trener, je l'?

Bogoljub Đurić: Radim sa mlađim kategorijama. Kad sam prestao da igram bio tri godine trener seniora. Međutim, video sam da moj nervni sklop nije za to i onda sam od devedeset prve odlučio da se bavim samo decom, matematikom i košarkom.

Zanimljivo je i da Đurić nije mogao da pojača Crvenu zvezdu.

Bogoljub Đurić: U Bosnu sam došao 1981. Godinu dana ranije je bio neuspešan pokušaj dolaska u Zvezdu na poziv Ranka Žeravice. Tada je bilo pravilo ispisnice, pošto nije bilo ugovora, Radnički mi nije dao ispisnicu da pređem u Zvezdu.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je Bogoljub svojevremeno igrao protiv legendarnog Majkla Džordana.

Bogoljub Đurić: Reprezentacija Jugoslavije je išla na studijsku, takozvanu, turneju u Sjedinjene Američke Države. Ja sam bio član reprezentacije te godine, a Majkl Džordan je bio "frešmen", znači student prve godine na Univerzitetu Severna Karolina. Tada se nije znalo ko je Džordan, ali činjenica da je počinjao kao student prve godine dovoljno govori. Nažalost, izgubili smo tu utakmicu u produžetku, ali najbolji igrač nije bio niko od njih, već pokojni Dražen, a Praja Dalipagić koji je dao 48 poena i odigrao fenomenalnu utakmicu.

Đurić je individualnom delu pobedio bivšeg kolegu, sada tragača, Dušana Macuru, a zatim je sa još jednim takmičarem osvojio 1.200.000 dinara.