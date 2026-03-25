Kompanija Villa Vie Residences pruža putnicima jedinstvenu priliku da žive na brodu i putuju svetom - tokom 15 godina. Osnivač kompanije kruzera, Mikael Peterson, rekao je u razgovoru za magazin People da je ovo idealna opcija da se upozna svet "bez napuštanja doma".

Brod Odyssey krenuće na tzv. prvo večito krstarenje oko sveta. Peterson tvrdi da ova ponuda treba da podstakne klijente da "ponovo razmisle o načinu na koji živimo".

"Naši putnici se svakog dana bude na različitim mestima, ali što je najvažnije, ustaju sa osećajem slobode i zajedništva koje je teško naći bilo gde drugo. Odyssey pretvara ceo svet u vaše dvorište", rekao je.

Koliko ovo putovanje košta?

Prema informacijama sa sajta Villa Vie Residences, brod Odyssey nudi širok izbor smeštajnih opcija. Najjeftinija kabina bez prozora košta od 120.000 evra, dok cena najskuplje vile dostiže oko 410.000 evra.

Putnici su takođe obavezni da plaćaju mesečnu naknadu u iznosu od oko 1.900 do 9.300 evra, u zavisnosti od vrste smeštaja. U okviru boravka u vili dobijaju "besplatne nedeljne usluge čišćenja i pranja veša".

Ruta broda je podeljena na etape, a prva traje od 20. februara do 30. aprila i uključuje krstarenje duž obala Australije, Novog Zelanda i Indonezije. Sledeća etapa predviđa stanice u Indoneziji, na Tajvanu, u Japanu, na Filipinima i u još nekoliko zemalja od 1. maja do 31. jula.

Odyssey može da primi maksimalno 720 putnika, ali Peterson tvrdi da na brodu "nikada nema više od 600 osoba".

Putnici mogu da koriste pogodnosti kao što su biblioteka, fitnes centar, spa, bazen i mnoge druge. Na raspolaganju je i poslovni centar sa privatnim kancelarijama i brzim internetom. Na brodu je takođe angažovan lekar.

VIDEO: Srpska blogerka izgubila 300.000 evra, pa se utešila krstarenjem: