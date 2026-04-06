Na severu Etiopije, u nepristupačnoj regiji Tigraj, kriju se svetinje koje prkose zakonima fizike i logike. Putopisac i istraživač neobičnih destinacija, Srđan Dobraš, podelio je sa svojim pratiocima iskustvo posete ovoj lokaciji koja oduzima dah – kako zbog svoje lepote, tako i zbog opasnosti koju put do nje nosi.

Uspon koji testira hrabrost i veru

Da biste stigli do crkve Abuna Jemata Guh (Abuna Yemata Guh), neophodno je više od obične fizičke spreme. Putovanje počinje jednočasovnim planinarenjem, ali pravi izazov sledi na samom kraju. Pred posetiocima se uzdiže vertikalna stena visoka osam metara, koju je moguće savladati isključivo bosim nogama i rukama.

"U ovom poduhvatu, iako se ne bojim visine, dlanovi i stopala su mi se konstantno znojili od stresa", priznaje Dobraš. Uz pomoć lokalnog stanovništva, savladava se ova prepreka, ali to nije kraj iskušenjima. Poslednji koraci ka svetinji vode preko uske litice iznad provalije duboke 250 metara, gde je jedini oslonac gola stena za koju se putnik drži.

Riznica stara petnaest vekova

Nagrada za ovaj ekstremni napor je ulazak u jednu od najlepših pravoslavnih crkvi na svetu. Abuna Jemata Guh datira iz 6. veka, što znači da njeni zidovi čuvaju istoriju dužu od 1.500 godina. Unutrašnjost je ukrašena neverovatno očuvanim freskama čije boje i detalji prkose vekovima. Ono što ovu lokaciju čini još fascinantnijom jeste činjenica da je ona deo svakodnevnog duhovnog života lokalnog stanovništva, a ne samo turistička atrakcija.

Podvig majki i sedamdesetogodišnjeg sveštenika

Dok se prosečnom turisti od pogleda u ambis vrti u glavi, meštani regije Tigraj ovaj put prelaze sa neverovatnom lakoćom. Najpotresniji i najfascinantniji detalj ove reportaže je podatak da žene iz okoline dolaze ovde samo 40 dana nakon porođaja, noseći novorođenčad na leđima uz okomitu stenu kako bi ih krstile.

Ništa manje impresivan nije ni lokalni sveštenik. Iako je zagazio u osmu deceniju života, on se svakoga dana penje uz ove opasne litice kako bi služio u crkvi. Za Srđana Dobraša, ovo je bez sumnje najneverovatnije mesto koje je ikada posetio, a koje svedoči o neraskidivoj vezi između čoveka, prirode i nepokolebljive vere.

