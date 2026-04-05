skoro pa kao da su na Zemlji

Slušaj vest

Posada misije Artemis II, koju čine Rid Vajzmen, Viktor Glouver, Kristina Koh i Džeremi Hansen, lansirana je u sredu, 1. aprila, na desetodnevno putovanje oko Meseca. Ovo je najudaljeniji put u svemir na koji su se ljudi otisnuli, a cilj misije je, između ostalog, snimiti dosad najbolji pogled na tamnu stranu Meseca. S obzirom na to da će posada u svemiru provesti više od nedelju dana, mnoge zanima šta će astronauti jesti i kako se hrana priprema u bestežinskom stanju.

1/11 Vidi galeriju NASA misija Artemis 2 ka Mesecu Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris O'Meara/AP, John Raoux/AP

Jelovnik za put oko Meseca

Hrana u svemiru čuva se u ambalaži koja joj obezbeđuje dugotrajnost, poput kesica s hermetičkim zatvaračem i konzervi, kako bi se sprečilo kvarenje. Za pripremu se koriste mikrotalasne i specijalizovane pećnice. Kraljevski muzeji u Grinviču pojašnjavaju da se za rehidraciju dehidriranih obroka obično koristi uređaj nalik vodenom pištolju, a astronauti skeniraju svako pakovanje kako bi vodili evidenciju o ishrani.

Dok se svemirska hrana nekad svodila na paste i dehidrirane obroke, tehnološki napredak danas astronautima omogućuje raznovrsniju ishranu, uključujući i sveže namirnice. Hrana se deli u nekoliko grupa: sveže namirnice poput voća i povrća imaju rok trajanja od dva dana, čuvaju se u frižideru i jedu se brzo. Šalju se prvenstveno radi podizanja morala posade.

Foto: HOGP/NASA

Meso i mlečni proizvodi prolaze proces jonizirajućeg zračenja pre pakovanja, što im produžava rok trajanja i smanjuje rizik od mikrobiološke kontaminacije. Tu je i hrana srednje vlažnosti, poput usoljenih ili sušenih proizvoda, koja sadrži dovoljno malo vode da spreči razvoj mikroba i ne zahteva dodatnu pripremu.

Za misiju su pakovani i orašasti plodovi, keks i čokoladice, kao i opcije koje mogu da se rehidriraju. Hrana poput gotovih jela termički se obrađuje kako bi se uništile bakterije i obezbedilo zdravlje tima. Dr Sonja Brangs, inženjerka za podršku posadi Evropske svemirske agencije (ESA), objasnila je za BBC:

Posada misije Artemis II Foto: Nasa

"Termostabilizovana hrana samo se ugreje u grejaču, otvori kesicu i odmah je spremna za jelo. Liofilizovanu hranu potrebno je rehidrirati, što znači da se u nju doda vruća voda i sačeka nekoliko minuta. Jede se direktno iz kesice, kao i supe. Supa se pije na slamku, jer je zbog mikrogravitacije teško piti tečnost na uobičajen način."

Među najčešćim namirnicama i pićima na jelovniku su tortilje, pšenični hleb, granola s borovnicama, kiš od povrća, kobasice za doručak, kus-kus s orašastim plodovima, salata od manga, goveđa prsa s roštilja, makarone sa sirom, karfiol s butternut tikvom, tropska voćna salata, keks i čokolada. Od pića tu su zeleni čaj, kafa, limunada, jabukovo sirće te smuti od manga i breskve.

Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Lični predmeti posade Artemisa II

Kapetan Rid Vajzman, testni pilot američke mornarice, samohrani je otac koji odgaja dve ćerke tinejdžerice nakon što mu je supruga preminula od raka 2020. godine. S decom je razgovarao o rizicima misije, rekavši im: "Ovde je testament, ovde su dokumenti o starateljstvu, i ako mi se nešto dogodi, evo šao će biti s vama… To je deo ovog života." Vajzman je sa sobom poneo blokče za beleške kako bi mogao da zapisuje svoja razmišljanja tokom misije.

Specijalistkinja misije Kristina Koh, inženjerka i fizičarka, drži rekord za najduži neprekidni boravak žene u svemiru s 328 dana na Međunarodnoj svemirskoj stanici 2019. godine. Učestvovala je i u prvoj potpuno ženskoj svemirskoj šetnji, a sada je prva žena koja putuje na Mesec. Kao lični predmet nosi rukom pisane poruke bliskih osoba, koje je opisala kao "opipljivu vezu" s voljenima na Zemlji.

Kristina Koh Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Specijalisti misije Džeremiju Hansenu, bivšem borbenom pilotu i fizičaru Kraljevskog kanadskog ratnog vazduhoplovstva, ovo je prvi let u svemir, čime je postao prvi Kanađanin koji se uputio u duboki svemir.

Hansen, koji je oženjen i ima troje dece, za suprugu i decu nosi četiri priveska u obliku Meseca s ugraviranom frazom "Do Meseca i nazad" i ukrašena njihovim kamenom rođenja. U pravom kanadskom stilu, na putovanje je poneo i javorov sirup i keks od javora.

Pilot Viktor Džej Glouver, bivši borbeni pilot američke mornarice, postao je prva crna osoba koja putuje na Mesec. Oženjen je i otac četvoro dece, a već je služio kao pilot misije SpaceX Crew-1 i proveo gotovo šest meseci na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Poznat kao najharizmatičniji i "najbolje obučen" član posade, Glouver je rekao da sa sobom nosi Bibliju, venčano prstenje i porodične dragocenosti, zajedno sa zbirkom inspirativnih citata koje je sastavio astronaut Apolla 9 Rusel Švajkart.

(Kurir.rs/ Index.hr)

