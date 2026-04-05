Iznenadićete se kad vidite šta jedu astronauti koji su krenulu ka Mesecu: Otkriveno i šta su poneli od ličnih stvari sa Zemlje
Posada misije Artemis II, koju čine Rid Vajzmen, Viktor Glouver, Kristina Koh i Džeremi Hansen, lansirana je u sredu, 1. aprila, na desetodnevno putovanje oko Meseca. Ovo je najudaljeniji put u svemir na koji su se ljudi otisnuli, a cilj misije je, između ostalog, snimiti dosad najbolji pogled na tamnu stranu Meseca. S obzirom na to da će posada u svemiru provesti više od nedelju dana, mnoge zanima šta će astronauti jesti i kako se hrana priprema u bestežinskom stanju.
Jelovnik za put oko Meseca
Hrana u svemiru čuva se u ambalaži koja joj obezbeđuje dugotrajnost, poput kesica s hermetičkim zatvaračem i konzervi, kako bi se sprečilo kvarenje. Za pripremu se koriste mikrotalasne i specijalizovane pećnice. Kraljevski muzeji u Grinviču pojašnjavaju da se za rehidraciju dehidriranih obroka obično koristi uređaj nalik vodenom pištolju, a astronauti skeniraju svako pakovanje kako bi vodili evidenciju o ishrani.
Dok se svemirska hrana nekad svodila na paste i dehidrirane obroke, tehnološki napredak danas astronautima omogućuje raznovrsniju ishranu, uključujući i sveže namirnice. Hrana se deli u nekoliko grupa: sveže namirnice poput voća i povrća imaju rok trajanja od dva dana, čuvaju se u frižideru i jedu se brzo. Šalju se prvenstveno radi podizanja morala posade.
Meso i mlečni proizvodi prolaze proces jonizirajućeg zračenja pre pakovanja, što im produžava rok trajanja i smanjuje rizik od mikrobiološke kontaminacije. Tu je i hrana srednje vlažnosti, poput usoljenih ili sušenih proizvoda, koja sadrži dovoljno malo vode da spreči razvoj mikroba i ne zahteva dodatnu pripremu.
Za misiju su pakovani i orašasti plodovi, keks i čokoladice, kao i opcije koje mogu da se rehidriraju. Hrana poput gotovih jela termički se obrađuje kako bi se uništile bakterije i obezbedilo zdravlje tima. Dr Sonja Brangs, inženjerka za podršku posadi Evropske svemirske agencije (ESA), objasnila je za BBC:
"Termostabilizovana hrana samo se ugreje u grejaču, otvori kesicu i odmah je spremna za jelo. Liofilizovanu hranu potrebno je rehidrirati, što znači da se u nju doda vruća voda i sačeka nekoliko minuta. Jede se direktno iz kesice, kao i supe. Supa se pije na slamku, jer je zbog mikrogravitacije teško piti tečnost na uobičajen način."
Među najčešćim namirnicama i pićima na jelovniku su tortilje, pšenični hleb, granola s borovnicama, kiš od povrća, kobasice za doručak, kus-kus s orašastim plodovima, salata od manga, goveđa prsa s roštilja, makarone sa sirom, karfiol s butternut tikvom, tropska voćna salata, keks i čokolada. Od pića tu su zeleni čaj, kafa, limunada, jabukovo sirće te smuti od manga i breskve.
Lični predmeti posade Artemisa II
Kapetan Rid Vajzman, testni pilot američke mornarice, samohrani je otac koji odgaja dve ćerke tinejdžerice nakon što mu je supruga preminula od raka 2020. godine. S decom je razgovarao o rizicima misije, rekavši im: "Ovde je testament, ovde su dokumenti o starateljstvu, i ako mi se nešto dogodi, evo šao će biti s vama… To je deo ovog života." Vajzman je sa sobom poneo blokče za beleške kako bi mogao da zapisuje svoja razmišljanja tokom misije.
Specijalistkinja misije Kristina Koh, inženjerka i fizičarka, drži rekord za najduži neprekidni boravak žene u svemiru s 328 dana na Međunarodnoj svemirskoj stanici 2019. godine. Učestvovala je i u prvoj potpuno ženskoj svemirskoj šetnji, a sada je prva žena koja putuje na Mesec. Kao lični predmet nosi rukom pisane poruke bliskih osoba, koje je opisala kao "opipljivu vezu" s voljenima na Zemlji.
Specijalisti misije Džeremiju Hansenu, bivšem borbenom pilotu i fizičaru Kraljevskog kanadskog ratnog vazduhoplovstva, ovo je prvi let u svemir, čime je postao prvi Kanađanin koji se uputio u duboki svemir.
Hansen, koji je oženjen i ima troje dece, za suprugu i decu nosi četiri priveska u obliku Meseca s ugraviranom frazom "Do Meseca i nazad" i ukrašena njihovim kamenom rođenja. U pravom kanadskom stilu, na putovanje je poneo i javorov sirup i keks od javora.
Pilot Viktor Džej Glouver, bivši borbeni pilot američke mornarice, postao je prva crna osoba koja putuje na Mesec. Oženjen je i otac četvoro dece, a već je služio kao pilot misije SpaceX Crew-1 i proveo gotovo šest meseci na Međunarodnoj svemirskoj stanici.
Poznat kao najharizmatičniji i "najbolje obučen" član posade, Glouver je rekao da sa sobom nosi Bibliju, venčano prstenje i porodične dragocenosti, zajedno sa zbirkom inspirativnih citata koje je sastavio astronaut Apolla 9 Rusel Švajkart.
