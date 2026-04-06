Neverovatna situacija potresla je Veliku Britaniju – dobitnik lutrije nije podigao čak 10,6 miliona funti (oko 12,3 miliona evra), pa je ogroman džekpot zauvek izgubljen!

Milioni otišli – rok istekao

Prema pravilima National Lottery, svi dobitnici imaju rok od 180 dana da preuzmu svoj novac. U ovom slučaju, taj rok je istekao – a misteriozni srećnik se nikada nije javio.

Umesto da završi na privatnom računu, vrtoglava suma sada ide u humanitarne svrhe.

loto listić Foto: Zorana Jevtić

– Uprkos opsežnoj potrazi za misterioznim milionerom iz Bekslija, niko se nije javio da preuzme dobitak. Nažalost, propuštena je životna prilika – izjavio je Endi Karter iz lutrijske kompanije.

Listić kupljen u predgrađu Londona

Sada već bezvredni tiket kupljen je 4. oktobra 2025. godine u Bexley, mirnom i uređenom delu jugoistočno od Londona.

Organizatori su mesecima pokušavali da pronađu dobitnika, ali bez uspeha. Ostaje samo nada da vlasnik listića neće tek sada, prekasno, pronaći tiket u nekom starom džepu.

Retkost koja se gotovo ne dešava

Foto: Screenshot

Iako se povremeno dešava da manji dobici ostanu nepodignuti, ovakav slučaj je prava retkost. Kako navode iz National Lottery, trenutno postoji još nekoliko velikih dobitaka koji čekaju vlasnike – ukupne vrednosti oko 3,2 miliona funti.

Novac ide onima kojima je najpotrebniji

Ipak, izgubljeni milioni neće propasti – biće usmereni u dobrotvorne projekte. Deo sredstava pomoći će i organizacijama koje podržavaju decu sa invaliditetom i njihove porodice.

– Ovaj novac će dodatno ojačati projekte koje finansira Nacionalna lutrija, uključujući i one u oblasti Bekslija – poručio je Karter.

