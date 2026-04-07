Uskršnja jaja ofarbana u lukovini sa prirodnim šarama od listića biljaka

Farbanje jaja na Hilandaru nije samo priprema za Uskrs, već poseban čin u kojem se prepliću vera, tradicija i ručni rad. U ovom običaju nema mesta brzini i površnosti, jer svako jaje nosi i estetsku i duhovnu vrednost. Prirodne boje, pažljivo odabrani motivi i poštovanje prema prazniku čine ovu praksu jedinstvenom.

manstir Hilandar Foto: André Held / akg-images / Profimedia

Upravo zato farbanje uskršnjih jaja u Hilandaru prevazilazi običnu dekoraciju i postaje simbol povezanosti čoveka sa prirodom, verom i vaskršnjom porukom obnove i novog života.

Jaja se biraju pažljivo i pripremaju pre bojenja

Za uskršnje farbanje u Hilandaru biraju se jaja pažljivo, a najčešće se koriste bela, jer najbolje upijaju boju i omogućavaju da nijanse budu izraženije.

Pre nego što počne bojenje, jaja se temeljno peru u mlakoj vodi kako bi se sa ljuske uklonile nečistoće i masnoća. Na taj način boja kasnije ravnomernije prijanja i daje lepši rezultat.

Foto: Annebel van den heuvel / Alamy / Profimedia

Prirodni sastojci daju najlepše nijanse

Na Hilandaru se za bojenje jaja koriste prirodni sastojci, što ovoj tradiciji daje dodatnu posebnost. Svaka biljka ili namirnica daje određenu nijansu, a boje se dobijaju kuvanjem u vodi, dok se ne stvori dovoljno jak prirodni koncentrat.

Za crvenu boju najčešće se koriste ljuske crnog luka, koje vodi daju duboku crvenkastu nijansu. Žuta boja dobija se uz pomoć kurkume, dok se za tamnocrvene i purpurne tonove koristi cvekla. Kada se želi zelenkasta nijansa, kuva se kopriva.

Kako izgleda sam proces farbanja

Foto: Kurir

Kada je prirodna boja pripremljena, jaja se pažljivo spuštaju u tečnost koja je topla, ali ne ključa. U boji ostaju najmanje 15 do 20 minuta, a po potrebi i duže, u zavisnosti od toga koliko intenzivna nijansa se želi postići.

Posle toga se pažljivo vade i ostavljaju da se osuše na papirnim ubrusima. Kako bi dobila lep i blag sjaj, ofarbana jaja se potom premažu komadićem slanine ili krpicom umočenom u ulje.

Biljke i cvetovi ostavljaju prirodne šare

Crvena jaja na stolu sa Uskršnjom pogačom Foto: Tzogia Kappatou / Alamy / Profimedia

Osim samog bojenja, na Hilandaru se koriste i listići biljaka i cvetovi kako bi se na jajima dobili dekorativni uzorci. Biljka se pažljivo prislanja uz ljusku, zatim se jaje obmotava gazom ili vezuje pantljikom i tako spušta u boju.

Kada se nakon sušenja ukloni zaštita, na površini ostaju nežni, prirodni ornamenti, što svakom jajetu daje poseban izgled.

Vosak za geometrijske i religiozne motive

Još jedan način ukrašavanja jeste nanošenje voska pre bojenja. Vosak se na jaje stavlja tankim četkicama ili iglama, a njime se iscrtavaju različiti oblici, od geometrijskih šara do verskih motiva.

Šaranje jaja voskom Izvor: TikTok/the.herbarium

Kada jaje posle toga bude obojeno, vosak se uklanja toplom vodom, a ispod njega ostaju svetli ornamenti koji se jasno izdvajaju na obojenoj podlozi.

Ovaj običaj ima i duboko duhovno značenje

Na Hilandaru se farbanje jaja ne doživljava samo kao lepa praznična praksa, već kao čin koji nosi snažnu duhovnu poruku. Uskršnje jaje simbolizuje Vaskrsenje Hristovo, novi život i obnovu, pa se ceo proces obavlja sa posebnom pažnjom i poštovanjem.

Zbog toga ovaj običaj u sebi spaja jednostavnost prirodnih materijala i duboku pobožnost, što mu daje posebno mesto u uskršnjoj tradiciji.

Uskršnja pogača sa čuvarkućom Foto: Rawf8 / Alamy / Profimedia

Prvo crveno jaje čuva se do narednog Uskrsa

Nakon farbanja, jaja se blagosiljaju i koriste tokom uskršnjeg bogosluženja. Posebno mesto ima prvo crveno jaje, koje se po tradiciji čuva iznad ikone sve do naredne godine.

Veruje se da ono štiti dom, donosi sreću i čuva blagostanje ukućana, zbog čega zauzima posebno mesto među svim uskršnjim simbolima.

