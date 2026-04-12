Naginjanje glave kod pasa je normalno ponašanje koje se javlja kod mnogih, ali ne i kod svih pasa. Iako postoji malo objavljenih istraživanja koja potvrđuju teorije o ovom ponašanju, i dalje nas intrigira. Dakle, zašto psi naginju glavu?

Jedno od mogućih objašnjenja zašto psi naginju glavu tiče se načina na koji čuju. Naginjanje glave može da im pomogne da se bolje orijentišu prema zvuku. Da li ste ikada pokušali da duvate preko otvora prazne flaše ispred psa? Mnogi će nagnuti glavu, neki u oba smera, što može da izgleda kao refleksna reakcija. Ako pas prvi put doživljava taj zvuk, to može biti praćeno i borama na čelu, što ukazuje na radoznalost.

Foto: Vita Popova / Alamy / Profimedia

Istraživanja su pokazala da psi okreću (ne naginju) glavu kako bi se orijentisali prema zvuku. Rezultati takođe ukazuju na to da je smer levo ili desno povezan s tim koja strana mozga aktivno obrađuje zvuk. Međutim, nema mnogo istraživanja koja bi ispitala da li naginjanje glave ima sličnu funkciju.

Vid takođe može biti razlog za naginjanje glave. U zavisnosti od oblika njuške, naginjanje glave može psu da pruži bolju perspektivu kada pokušava vizuelno da se fokusira na nešto u okruženju. Nažalost, postoji veoma malo istraživanja koja statistički potvrđuju ili opovrgavaju popularna tumačenja.

Da li je naginjanje glave deo kognitivnog procesa?

Postoji jedna studija, zabeležena kao prva koja je pokušala da opiše i prikupi podatke o naginjanju glave kod pasa. Početna hipoteza bavila se time da li je naginjanje glave povezano s načinom na koji pas koristi različite strane mozga da bi obradio informacije. Drugim rečima, psi naginju glavu na jednu ili drugu stranu kako bi bolje "razmislili" o zvuku i odredili šta on znači.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Istraživači su otkrili da se naginjanje glave najčešće javljalo kod pasa darovitih za učenje reči. Takvi psi su u stanju da nauče više naziva za igračke i da ih uspešno donesu češće nego što bi se očekivalo pukom slučajnošću. U okviru iste studije, jedan eksperiment je pokazao da su ti psi naginjali glavu u 43 odsto slučajeva, za razliku od 2 odsto pasa koji nisu takvi, kada im je bilo rečeno da pronađu igračku po imenu.

Druga mogućnost je da je naginjanje glave povezano s procesom identifikacije i uparivanja poznate reči s vizuelnim sećanjem na igračku. Ovakav vid kognicije može da objasni pojavu naginjanja glave kada se koriste fraze koje je pas naučio. Na primer, "Hoćeš da idemo u šetnji?" je gotovo siguran okidač za naginjanje glave kod psa koji voli da ide napolje.

Foto: Tetiana Iablokova / Alamy / Profimedia

Zanimljivo je da su istraživači primetili kako su psi koji naginju glavu to činili u istom smeru, što verovatno znači da je "omiljeni" smer individualna osobina. To se uklapa s nekim teorijama da psi, poput ljudi, imaju dominantnu stranu. Ipak, ovo zapažanje može biti u sukobu s teorijama zasnovanim na sluhu i vidu.

Naravno, ako pas prirodno nudi naginjanje glave iz bilo kog razloga i za to dobije pozitivno pojačanje, verovatnoća da će nastaviti da to radi raste. Kada pas počne dobrovoljno da nudi ovo ponašanje, ono se može staviti i na komandu.

Kada je naginjanje glave razlog za zabrinutost?

Ako pas naginje glavu nezavisno od stvari koje vidi ili čuje, možda postoji neki skriveni medicinski uzrok. Uporan nagib glave najverovatnije će biti praćen dodatnim simptomima, u zavisnosti od težine problema. Nutritivni nedostaci, infekcije uha ili oštećenje bubne opne takođe mogu da dovedu do naginjanja glave.

Foto: Shutterstock

Drugi problemi mogu biti ozbiljniji, kao što je vestibularna bolest. Ova bolest se ispoljava naginjanjem glave uz probleme s kretanjem, poput kruženja i spoticanja, kao i curenjem pljuvačke i povraćanjem. Vestibularna bolest može biti izazvana i tumorima ili izraslinama u unutrašnjem uhu. Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, što pre kontaktirajte veterinara radi dijagnoze i plana lečenja. Psi se obično potpuno oporave, u zavisnosti od osnovnog uzroka.

Ako ste dovoljno srećni da imate psa koji naginje glavu kao odgovor na vaš glas ili vaše pokrete, uživajte u svakom tom neodoljivom trenutku.

Pogledajte video: Pas ukrao šou navijačima Zvezde