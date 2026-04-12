Na današnji dan, kada hrišćani širom sveta slave Vaskrs, jedan od najprepoznatljivijih i najradosnijih običaja jeste tucanje uskršnjim jajima. Deca i odrasli se takmiče čije je jaje tvrđe, uz smeh, radost i uzvik: „Hristos vaskrse!“ – „Vaistinu vaskrse!“

Ali, da li ste se ikada zapitali – zašto se zapravo kucamo jajima?

Simbol pobede života nad smrću

Kucanje jajima na Vaskrs nije samo igra – to je duboko simboličan čin. Jaje, kao simbol života i rađanja, u hrišćanstvu predstavlja Hristov grob. Kada se ljuska jajeta razbije, to simbolizuje Hristovo vaskrsenje – trenutak kada je iz tame groba izbio novi život. Upravo zato se jaje farba, poklanja, lomi – kao znak večnog života i nade.

Crvena boja ima posebno značenje

Kucanje jajima je običaj star vekovima

Prvo jaje koje se farba na Veliki četvrtak ili Veliki petak zove se čuvarkuća i ono se uvek boji u crveno. Crvena boja simbolizuje Hristovu krv, ali i ljubav, žrtvu i vaskrsenje. Taj običaj se neguje vekovima, a čuvarkuća ostaje u domu cele godine, često pored ikone, verujući da donosi zdravlje i blagostanje.

Takmičenje i radost praznika

Kucanje jajima u mnogim porodicama poprima i oblik zabavnog takmičenja – čije je jaje najtvrđe, „pobednik“ dobija pravo da zadrži protivničko jaje. Iako u osnovi stoji simbolika vere i vaskrsenja, običaj se prenosi sa kolena na koleno i uvek je razlog za okupljanje, osmeh i zajedništvo.

Kako se kucanje jajima praktikuje u drugim zemljama?

Kucanje jajima je tradicija za Vaskrs

Ovaj običaj nije prisutan samo u Srbiji i pravoslavnom svetu – slične tradicije postoje i u drugim zemljama:

Bugarska: Običaj je sličan kao kod nas, a veruje se da onaj čije jaje ostane celo biće zdrav cele godine.

Običaj je sličan kao kod nas, a veruje se da onaj čije jaje ostane celo biće zdrav cele godine. Grčka: Jaja se farbaju isključivo u crveno i kucaju se isključivo uz pozdrav "Hristos anesti – Alithos anesti".

Jaja se farbaju isključivo u crveno i kucaju se isključivo uz pozdrav "Hristos anesti – Alithos anesti". Rumunija: Kucanje jajima prati sličan pozdrav i odvija se u krugu porodice.

Kucanje jajima prati sličan pozdrav i odvija se u krugu porodice. SAD i Velika Britanija (kod katolika i protestanata): Umesto kucanja, postoji igra "lov na uskršnja jaja" (Easter egg hunt), a jaja se često izrađuju i od čokolade.

Umesto kucanja, postoji igra "lov na uskršnja jaja" (Easter egg hunt), a jaja se često izrađuju i od čokolade. Rusija: Jaje se poklanja uz poljubac u obraz, kao znak ljubavi i mira.

