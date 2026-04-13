da li ste znali

Slušaj vest

Uskrs nije samo praznik koji se obeležava jednog dana, već početak posebnog perioda u pravoslavnoj tradiciji koji traje punih 40 dana. Kada prođu praznični ručkovi, a uskršnja jaja se pojedu, za vernike i dalje traje vreme obeleženo radošću vaskrsenja, sve do praznika Vaznesenja Gospodnjeg, odnosno Spasovdana.

Malo ko zna da se vaskršnji pozdrav ne koristi samo na sam dan Uskrsa i tokom narednih dana praznovanja. Prema crkvenom predanju i narodnom običaju, vernici se tokom čitavog ovog perioda pozdravljaju rečima: „Hristos vaskrse!“, dok odgovor glasi: „Vaistinu vaskrse!“

Foto: Tzogia Kappatou / Alamy / Profimedia

Vaskršnji pozdrav se koristi 40 dana

Jedna od čestih zabluda jeste da se tradicionalni uskršnji pozdrav izgovara samo tokom prva tri dana praznika. Ipak, pravoslavna tradicija kaže drugačije.

Sve do Spasovdana, koji dolazi 40 dana posle Uskrsa, među vernicima je uobičajeno da se pozdravljaju upravo rečima koje slave Hristovo vaskrsenje. Na taj način, kako verovanje nalaže, među ljudima se prenosi radosna vest i čuva duh najvećeg hrišćanskog praznika.

Zašto je broj 40 važan u hrišćanstvu

Foto: Printscreen

Broj 40 ima posebno mesto u hrišćanskoj simbolici i predanju. Prema Bibliji, Isus Hristos je posle vaskrsenja ostao na zemlji još 40 dana.

U tom periodu javljao se svojim učenicima, razgovarao sa njima, poučavao ih i pripremao za dalje širenje hrišćanske vere. Nakon toga usledilo je Vaznesenje, praznik koji narod poznaje i kao Spasovdan.

