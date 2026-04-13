Uskrs nije samo praznik koji se obeležava jednog dana, već početak posebnog perioda u pravoslavnoj tradiciji koji traje punih 40 dana. Kada prođu praznični ručkovi, a uskršnja jaja se pojedu, za vernike i dalje traje vreme obeleženo radošću vaskrsenja, sve do praznika Vaznesenja Gospodnjeg, odnosno Spasovdana.

Malo ko zna da se vaskršnji pozdrav ne koristi samo na sam dan Uskrsa i tokom narednih dana praznovanja. Prema crkvenom predanju i narodnom običaju, vernici se tokom čitavog ovog perioda pozdravljaju rečima: „Hristos vaskrse!“, dok odgovor glasi: „Vaistinu vaskrse!“

Vaskršnji pozdrav se koristi 40 dana

Jedna od čestih zabluda jeste da se tradicionalni uskršnji pozdrav izgovara samo tokom prva tri dana praznika. Ipak, pravoslavna tradicija kaže drugačije.

Sve do Spasovdana, koji dolazi 40 dana posle Uskrsa, među vernicima je uobičajeno da se pozdravljaju upravo rečima koje slave Hristovo vaskrsenje. Na taj način, kako verovanje nalaže, među ljudima se prenosi radosna vest i čuva duh najvećeg hrišćanskog praznika.

Zašto je broj 40 važan u hrišćanstvu

Broj 40 ima posebno mesto u hrišćanskoj simbolici i predanju. Prema Bibliji, Isus Hristos je posle vaskrsenja ostao na zemlji još 40 dana.

U tom periodu javljao se svojim učenicima, razgovarao sa njima, poučavao ih i pripremao za dalje širenje hrišćanske vere. Nakon toga usledilo je Vaznesenje, praznik koji narod poznaje i kao Spasovdan.

Ne propustiteŽenaDa li se pravilno krstite: Većina ljudi pravi istu grešku, a da toga nije svesna!
Žena sa maramom na glavi se krsti u crkvi pred upaljenim svećama
Pop kulturaNaš glumac puca od sreće: U 46. godini dobio sina, a sad pozira sa 18 godina mlađom suprugom i ne krije radost
milan vasić.PNG
ŽenaNemojte bacati jaja posle Vaskrsa: 10 brzih recepata koji štede novac, a oduševiće celu porodicu
tradicinalno farbana jaja u lukovini sa šarama od bilja u činiji na heklanom miljeu
ZanimljivostiDa li znate zašto se tucamo jajima za Uskrs? Nije dečija igra ili zabava, iza svega se krije važna simbolika stara vekovima
Kucanje jajima na pravoslavni Uskrs
ZanimljivostiVećina ovo pogrešno radi za Vaskrs: Sveštenici objašnjavaju šta je dozvoljeno, a šta nema veze sa verom
Crvena jaja na stolu sa Uskršnjom pogačom

 Video: Pričest u Hramu Svetog Save

Estrada se pričestila na Vaskrs Izvor: Kurir