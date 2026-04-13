Mali grad Kuladi (Australija), smešten u udaljenom delu Kvinslenda, nudi se na prodaju za 400.000 australijskih dolara, što je oko 250.000 evra. To je mesto koje se nalazi više od 800 kilometara od Brizbejna, a danas u njemu žive samo dve osobe. Na prodaju su Fokstrap Roudhaus, koji obuhvata motel, pab i poštu sa sopstvenim poštanskim brojem, kao i kuću sa četiri spavaće sobe, odnosno funkcionalni centar grada koji se sada smatra jednim od najmanjih u Australiji.

Nekada železnički centar, sada gotovo pusto mesto

Gradić Kuladi u Australiji sa pubom, motelom i poštom koji je ponuđen na prodaju Foto: Candice Oneill / Alamy / Profimedia

Kuladi je nekada bio živahan železnički centar sa oko 270 stanovnika, ali je vremenom postao gotovo pust nakon pada lokalne ovčarske industrije i zatvaranja železničkog saobraćaja. Upravo je taj nagli pad promenio sudbinu grada, koji je danas poznat pre svega po tome što ima samo dva stanovnika i sopstvenu poštu.

Trenutni vlasnici odlučuju da se vrate u Brizbejn

Trenutni vlasnici i jedini stanovnici, Džo Kornel i Kerol Jarou, preselili su se u Kuladi 2023. godine i sada su odlučili da se vrate bliže porodici u Brizbejn. Kerol Jarou je objasnila da joj ovaj način života postaje sve teži.

Gradić Kuladi u Australiji sa pubom, motelom i poštom koji je ponuđen na prodaju Foto: Candice Oneill / Alamy / Profimedia

„Upravo sam napunila 70 godina i osećam se kao da sam malo prestara za ovakav život. Nadam se da će neko drugi doći i nastaviti“, rekla je.

Govoreći o svom svakodnevnom životu na ovom udaljenom mestu, dodala je da se posao uglavnom zasniva na hrani, pabu i dostavi pošte, ali da je najisplativiji deo života u Kuladiju zajednica ljudi iz šireg područja.

„Hrana i pab su verovatno glavni posao, a mi takođe vodimo dostavu pošte. Najbolja stvar u vezi s tim je uvek bila lokalna zajednica – ljudi dolaze iz kruga od 70 kilometara“, rekla je Kerol.

Izolovano, ali ipak važno za ljude u tom kraju

Gradić Kuladi u Australiji sa pubom, motelom i poštom koji je ponuđen na prodaju Foto: Candice Oneill / Alamy / Profimedia

Iako je izuzetno izolovano mesto, ljudi iz šireg područja redovno prolaze kroz Kuladi, koji koriste usluge motela, paba, prodavnice i pošte. Stoga, agenti za nekretnine procenjuju da kupovina ovog mesta nije samo neobična investicija, već i potpuna promena tempa života za onoga ko odluči da ga preuzme. Prodajom upravlja agencija za nekretnine „Charleville Real Estate“, a agentkinja Beki Džejsman je izjavila da je ovo prilika za one koji žele potpuno drugačiji način života.

Ona je takođe sa osmehom prokomentarisala koliko je mesto malo: „Kada bi četiri osobe kupile mali grad, stanovništvo bi se odmah udvostručilo.“

Cena je kao mali stan, ali sa sopstvenim pabom i poštom

Cena je takođe privukla posebnu pažnju, jer je 400.000 australijskih dolara uporedivo sa cenom manjeg stana u većim gradovima. U obližnjem Čarlvilu, prosečna cena kuće je oko 210.000 australijskih dolara, dok su stanovi u Sidneju višestruko skuplji. Zato je Kuladi postao jedna od najneobičnijih nekretnina na tržištu — mesto koje nudi sopstveni pab, poštu, smeštaj i potpuno drugačiji način života za relativno skroman novac.

Video: Kako se pravi montažna kuća