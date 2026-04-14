Slavni britanski kuvar Džejmi Oliver danas boravi u prestonici Srbije, a svoj beogradski dan započeo je na najbolji mogući način - obilaskom lokalne pijace na Novom Beogradu. On je danas iznenadio Beograđane kada se pojavio među tezgama prepunim svežeg voća, povrća i domaćih proizvoda.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Vidno raspoložen, Džejmi je probao domaće sireve, kajmak i suhomesnate proizvode, ne krijući oduševljenje bojama, mirisima i ukusima tradicionalne srpske tržnice. Srdačno je ćaskao sa prodavcima i radoznalim prolaznicima, slikajući se i upijajući autentičnu atmosferu grada. Njegov iznenadni obilazak izazvao je opšte oduševljenje, pa se oko britanskog kuvara veoma brzo stvorila prava gužva. Džejmi je, u svom prepoznatljivom, neposrednom stilu, strpljivo pozirao za bezbroj selfija i razgovarao sa okupljenima. Kolika je euforija vladala najbolje pokazuje trenutak kada ga je jedan vatreni fan zamolio da mu se potpiše direktno na ruku, što je on sa širokim osmehom rado i učinio, dodatno oduševivši sve prisutne svojim prizemnim stavom.

Ispunio želje fanova

Iako su mnogi očekivali da će ga inspirisati bogata srpska nacionalna kuhinja, Džejmi ima drugačiji plan za današnji kulinarski spektakl. Poznat po svojoj ogromnoj ljubavi prema mediteranskoj ishrani, britanski majstor kuhinje najavio je da će za domaće gurmane pripremati - najbolje italijanske specijalitete.

Džejmi Oliver je kuvar, suprug i otac. Čuveni šef kuhinje, rođen 27. maja 1975., u Londonu, počeo je da radi u restoranima veoma mlad. Strast za kuvanjem razvio je još kao dete kada je radio u restoranu svojih roditelja.

Kako je postao velika zvezda

Sa 16 godina otišao je na Vestminster Kejtering koledž, a potom zaposlio kao glavni poslastičar u restoranu "Neal Street". Mladi kuvar se prvi put pojavio na televiziji u dokumentarcu dok je radio u Londonu, u kafeu River.

Kao kuvar ime je sticao radeći u nekoliko renomiranih restorana, a poznato ime postao je zahvaljujući svom kulinarskom šou „Goli kuvar“ koji je emitovan još 1999. Druga emisija koja ga je proslavila je „Revolucija hrane Džejmija Olivera“. Za sve to vreme Džejmi je objavio i niz kuvara i otvorio mnogo restorana. TV emisije su se samo nizale, od "Oliver's Tvist", "Jamijeva kuhinja", "Džejmijeve školske večere"... Danas ima restorane širom sveta i u Beogradu.

