Dnevni horoskop za 16. april donosi važne savete za sve znake Zodijaka. Otkrijte kako da iskoristite energiju dana i unapredite svoj život.

OVAN

Preopterećeni ste obavezama na poslu. Nije vam lako da donesete nove odluke na ovom polju. Težak vam je period, pa i na polju ljubavi kao da ne možete da ostvarite potpuno zadovoljstvo. Proverite krvnu sliku.

BIK

Ukazaće vam se mogućnost da napredujete. Bićete zadovoljni situacijom koju budete ostvarili na ovom polju. Naglo će doći do problema u odnosu s bračnim partnerom. Moguće su burne svađe danas. Povedite računa o zdravlju srca.

BLIZANCI

Ukoliko se bavite privatnim poslom, dobar je dan da rešite neke probleme odranije. Nova veza vas očekuje, pred vama je prilika da na ovom polju nađete svoju sreću. Problemi s varenjem su nešto naglašeni.

RAK

Očekuje vas kraće putovanje koje bi za posao moglo da vam bude prilično važno. Komunikacija s partnerom je poljuljana, ali vi tražite načine da nekako ispravite situaciju u kojoj se nalazite. Problemi s disajnim putevima.

LAV

U nekim situacijama se osećate bespomoćno i to vas opterećuje. Ne volite kad se stvari dešavaju van vaše kontrole. Postoji distanca između vas i partnera, ljubavni problemi su očigledni. Današnji dan iskoristite za odmor.

DEVICA

Očekuje vas period promena na poslovnom polju, pa će vam biti potrebno vreme da se na neki način prilagodite. Povratak bivše ljubavi dosta vas emotivno potresa. Nisu vam još zacelile rane iz prošlosti. Bavite se sportom.

VAGA

Važno je da budete spremni da date sve od sebe kako biste se posvetili poslu. Potrebno je i da budete sasvim iskreni u odnosu prema voljenoj osobi ako želite stabilnu vezu. Dobro se osećate i lepo ste raspoloženi.

ŠKORPIJA

Očekuje vas težak dan na poslu. Pred vama je period u kojem ćete imati dosta problema. Imaćete šansu da ostvarite bolji odnos s voljenom osobom, treba samo malo oko toga da se potrudite. Ojačajte imunitet.

STRELAC

Očekuje vas povoljan dan u kom ćete biti zadovoljni situacijom na poslovnom polju. Pred vama je zanimljivo poznanstvo, koje bi moglo da preraste u ozbiljnu vezu. Bavljenje sportom vam prija i dobro se osećate.

JARAC

Saradnja sa inostranstvom bi mogla da se privede kraju. Očekuje vas period pun poslovnih izazova. Ukoliko ste u vezi, nije vam lako da s voljenom osobom ostvarite mirnu komunikaciju bez problema. Izbegavajte masnu hranu.

VODOLIJA

Moguće je da niste preterano raspoloženi da se bavite poslovnim obavezama tokom današnjeg dana. Nije vam lako da pokažete osećanja jer se još uvek plašite da biste mogli da budete povređeni. Hronični problemi sa zdravljem.

RIBE

Tačno znate šta želite kad je u pitanju posao i dajete sve od sebe kako biste ostvarili svoje ciljeve. Moguće je da s voljenom osobom imate manje nesuglasice, koje bi mogle lako da se reše. Povedite računa o ishrani.

