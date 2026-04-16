Slušaj vest

U organizaciji Turističke organizacije Srbije, Air Serbia i Asocijacije turističke industrije Srbije – ATIS, od 15. do 19. aprila 2026. godine realizuje se studijsko putovanje za turoperatore, influensere i predstavnike medija iz Rumunije. Cilj ove inicijative je jačanje saradnje sa rumunskim tržištem i dodatna promocija Srbije kao atraktivne destinacije za city break, kulturni i vinski turizam, sa posebnim fokusom na područje Dunava i istočne Srbije, navodi se u saopštenju za medije.

Foto: Ustupljena fotografija



Učesnici u Srbiju dolaze i vraćaju se avionom iz Bukurešta kompanijom Air Serbia, a tokom boravka smešteni su u Beogradu u hotelima Mona Plaza Belgrade i Zepter Hotel Belgrade, dok je u istočnoj Srbiji organizovan boravak u hotelu AquaStar Danube.

Program obuhvata obilazak nekih od najznačajnijih turističkih lokaliteta i atrakcija, među kojima su Golubačka tvrđava, Lepenski Vir, Fetislam, Rajačke pimnice, manastir Bukovo i vinarija Matalj, kao i kulturne, prirodne i gastronomske posebnosti istočne Srbije i Beograda. Poseban akcenat stavljen je na upoznavanje učesnika sa potencijalima Dunavske regije, uključujući krstarenje brodom Aquastar Maxim na relaciji Golubac–Kladovo, dok je prevoz grupe organizovala kompanija Trans Jug.

U okviru programa organizovana je i poseta EXPO gradilištu i EXPO Playground prostoru, gde će biti predstavljeni projekat EXPO 2027 Beograd i ponuda kompanije Air Serbia, uz networking susrete.

Foto: Ustupljena fotografija



Studijsko putovanje okuplja relevantne partnere iz oblasti turizma, medija i digitalnih komunikacija, sa ciljem da se kroz neposredno iskustvo Srbije otvore nove mogućnosti za saradnju, kreiranje turističkih programa i jačanje prisustva Srbije na rumunskom tržištu.

Ovakve aktivnosti predstavljaju važan korak u unapređenju regionalne turističke saradnje i daljem pozicioniranju Srbije kao autentične i sadržajne destinacije za goste iz Rumunije.

Bonus video: Putovanja