Dnevni horoskop za 19. april. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje poslednjeg dana u nedelji.

OVAN

Očekuje vas finansijski dobitak, što će vam značiti. Možete očekivati povoljan dan. S partnerom želite ozbiljnije da popričate o svim stvarima koje vas brinu i opterećuju. Zdravlje vam je sasvim dobro.

BIK

Prijaće vam da se posvetite organizaciji posla kojim se bavite i da izmenite stvari koje vam do sada nisu odgovarale. Skloni ste tome da brzo menjate raspoloženje, pa vam voljena osoba to prebacuje. Čuvajte svoje bubrege.

BLIZANCI

Moguće je da niste sigurni da li da prihvatite novu poslovnu ponudu. Čini vam se da su neke stvari nepouzdane. Kad su u pitanju emocije, nije vam lako da pokažete voljenoj osobi šta želite. Nesanica.

RAK

Možete očekivati povoljan dan na poslu. Sledi povoljna faza za promene koje ste imali u planu. Pred vama je zanimljiv susret sa osobom koja će vam pokazati da ima dobre namere prema vama. Zdravlje je dobro.

LAV

Poslovne promene vas očekuju uskoro. Možete se nadati da će sve početi brzo da se dešava. Moguće je da voljenoj osobi zamerate na nekim stvarima iz prošlosti i da vam nije lako da joj sve oprostite. Prijala bi vam masaža.

DEVICA

Može vam se ukazati prilika da sarađujete sa inostranstvom ili da odete na neki poslovni put. Možete očekivati zanimljive prilike za flert i nova poznanstva tokom ovog dana. Generalno se dobro osećate.

VAGA

Nije vam preterano povoljan dan, moguće su brojne kočnice na poslu. Očekuju vas zanimljiva dešavanja kad je u pitanju ljubav. Pred vama je veoma povoljan period. Proverite holesterol.

ŠKORPIJA

Očekuju vas manje promene na polju zarade, na vama je odluka na koji način ćete se postaviti na ovom planu. Uživate u svojoj slobodi i ne planirate uskoro da uđete u novu emotivnu vezu. Puni ste energije.

STRELAC

Mogući su nesporazumi sa saradnicima, današnji dan vam donosi tenziju na poslu. Moguće je da vas posao previše opterećuje i da ste skloni da zbog toga zapostavljate partnera. Povedite računa o bubrezima.

JARAC

Moguće je da ćete se danas zadržati na poslu duže nego što ste očekivali i da ćete imati dosta obaveza. Imate utisak da je došlo vreme za promene i da vaša veza s partnerom ne može da se nastavi. Proverite krvnu sliku.

VODOLIJA

Iako na prvi pogled izgleda da je sve u redu, ipak postoje poslovni problemi koji su na neki način skriveni. Pred vama je prilika da se upustite u vezu koja može da potraje. Proverite krvni pritisak.

RIBE

Ukoliko se bavite privatnim poslom, možete očekivati pozitivan dan. Očekuje vas prilika za proširenje posla i veću zaradu. Povremeno sumnjate u svoje emocije i niste sigurni u partnera. Manji problemi sa stomakom.