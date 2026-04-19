Slušaj vest

Jedan lekar koji radi na kruzeru na Redditu je odgovarao na pitanja o svom poslu i otkrio s kojim se zdravstvenim tegobama najčešće susreće tokom plovidbe. Iako se putovanja kruzerom obično povezuju s odmorom i opuštanjem, čini se da su bolesti tamo prilično česte, a jedan od glavnih razloga je, prema njegovim rečima, preterivanje s hranom.

Probavne smetnje kao "hleb nasušni"

Lekar je na Redditu otvorio raspravu tipa "Pitajte me bilo šta" kako bi zainteresovanima pojasnio kako njegov posao zapravo izgleda. Predstavio se kao specijalista interne i intenzivne medicine koji na kruzeru radi oko godinu dana.

"Kao internista sam radio oko tri godine, ali poželeo sam promenu načina života", objasnio je. Televizijsku seriju "Dr Odyssey" nazvao je "vrlo dramatizovanom" verzijom svog posla i dodao da je "otvorena knjiga", osim što ne želi da otkrije za koju kompaniju radi. Korisnike je najviše zanimalo s kakvim se zdravstvenim problemima najčešće susreće, a da to nisu morska bolest ili posledice opijanja.

"Osim morske bolesti i problema s alkoholom, s kojim se još čestim zdravstvenim problemom susrećete, a o kom mi na kopnu možda i ne razmišljamo?", glasilo je jedno od pitanja. Lekar je odgovorio da najviše posla ima s ljudima koji su se "prejeli ili pojeli nešto što im nije dobro leglo". To su mu, kako kaže, najčešći slučajevi. Pojasnio je da se najčešće radi o "probavnim smetnjama, pogoršanju GERB-a i bolestima uzrokovanim hranom".

Najozbiljniji slučaj na brodu

Na pitanje o najdramatičnijoj situaciji koju je doživeo na brodu lekar je, ironično, ponovo izdvojio problem vezan za probavni sistem, ali ovog puta mnogo ozbiljniji. "Radilo se o krvarenju iz probavnog sistema uzrokovanom cirozom", odgovorio je.

"Pacijent se požalio na crnu krv u stolici. Kad sam mu izvadio krv, video sam da je teško anemičan i da mu hitno treba transfuzija, bez koje bi verovatno umro", opisao je napetu situaciju. "Problem je bio u tome što na brodu nemamo zalihe krvi, pa sam morao da pregledam medicinske kartone posade i na svu sreću pronašao nekoga s kompatibilnom krvnom grupom."

18+ problemi putnika

Jedno od pitanja nije se odnosilo na probavne tegobe, ali jeste na rektum. Na upit koliko često ljudi dolaze u ambulantu nakon što su "slučajno pali" na bočicu šampona ili sličan predmet, lekar je odgovorio bez osuđivanja. "Viđam popriličan broj 'slučajnih' stranih tela u rektumu. Ali hej, nema tu osuđivanja", zaključio je.

