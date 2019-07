OVAJ MINERAL JE NAJVAŽNIJI, A U HRANI GA IMA SVE MANJE! Izbegnite hroničan UMOR, glavobolje i grčenje mišića, unošenjem OVE SMESE u organizam! (RECEPT)

Jedan od najznačajnijih minerala koji su potrebni našem organizmu jeste magnezijum, koji je odgovoran za čak 300 biohmeijskih reakcija u telu.

Između ostalog, utiče na krvni pritisak, metabolizam, imunitet, a nizak nivo magnezijum može da izazove niz komplikacija u telu.

Kako je hrana sve "siromašnija" zbog načina proizvodnje i termičke obrade, problem sa kojim se savremeni čovek sve češće susreće upravo je nedostatak magnezijuma u organizmu.

Zanimljivo je kakve sve komplikacije može da izazove nedostatak magnezijuma, a da nam ni ne padne na pamet da je ova "dijagnoza" u pitanju.

Neki od najčešćih simptoma da vaše telo vapi za povećanim unosom ovog minerale jesu:

*Grčenje mišića

*Anksioznost i depresija

*Visoki krvni pritisak

*Hroničan umor

*Glavobolja i migrene

*Čest osećaj trnjenja

*Česta gorušica

*Preterana želja za čokoladom

*Problemi s hormonima

*Problemi sa spavanjem

*Manjak energije

"Čak 8 od 10 ljudi ima deficit magnezijuma. Ovo je veoma važan mineral kako učestvuje u više od 300 biohemijskih procesa u našem telu - važan je za nervni sistem, mišiće, KVS. Upravo nam grčevi i bolovi u mišićima mogu biti prvi pokazatelj deficita i već nakon par dana suplementacije ovi simptomi se povlače. Magnezijum pomaže i kod problema sa nesanicom i snom uopšte, te je dobra ideja uzeti suplement uveče", objašnjava dijetetičar-nutricionista Tanja Olajdžija.

Čak i ako se hranite balansirano i pažljivo, što sa većinom stanovništva nije slučaj, može se desiti da ne unosite dovoljno magnezijuma. Treba znati koje namirnice ga sadrže u najvećoj meri - to su spanać, tamna čokolada, crni pasulj, avokado, banana, jogurt, kefir, semenke bundeve, kopriva, trešnje, orah, cvekla.

Još jedna opcija da nadoknadite magnezijum svom organizmu jesu različiti suplementi, a njihova ponuda na tržištu je zaista ogromna. Pitali smo nutricionistu šta je pravi izbor.

"Što se tiče izbora suplemenata, razni oblici magnezijuma su u opticaju. Treba znati da Mg oksid, iako najpovoljniji, ima najmanju apsorpciju, a kao dejstvo dominira laksativni efekat. Stoga je bolje odlučiti se za Mg citrat, a Mg malat, Mg hlorid i tzv helirani Mg su takođe dobri izbori", kaže Tanja Olajdžija.

Takođe - magnezijum je moguće uneti i preko kože, a u tu svrhu ljudi često koriste i ulje magnezijuma, koje je moguće kupiti, ali možete ga napraviti i sami.

Recept je jednostavan: pomešajte 3 kašike ključale vode sa pola šolje magnezijum hlorida i dobro pomešajte.

Ovu smesu koja bi trebalo da izgleda poput losiona namažite na kožu, i oslobodićete se bola u kostima i mišićima.

"Transdermalni gelovi pak imaju najviši procenat apsorpcije, te navedena receptura za "domaće ulje od magnezijuma" zaista može biti učinkovita", navodi sagovornica.

Podsetimo, preporučena dnevna doza magnezijuma za žene je od 270 do 320 miligrama, dok je to u slučaju muškaraca od 300 do 420 miligrama. U određenim situacija ova doza se povećava, na primer ako ste trudnica, adolescent ili se aktivno bavite sportom.

