OVAKO ĆETE IZBEĆI TROVANJE: Evo koliko se čuva meso u frižideru i zamrzivaču!

Skladištenje hrane često donosi mnoga pitanja, naročito kada se radi o mesnim proizvodima.

Svaka vrsta mesa ima svoj rok trajanja u frižideru i zamrzivaču, pa vam donosimo nekoliko važnih saveta vezanih za ovu temu koje treba da znate.

Sveže živinsko meso

Sveža živina u frižideru traje samo dan ili dva (na temperaturi od pet stepeni Celzijusa ili manje), a do godinu dana u zamrzivaču (na temperaturi od - 18 stepeni ili niže).

Kuvana piletina i ćuretina mogu stajati u frižideru dva dana, a mogu se i zamrznuti i pojesti za dva do šest meseci.

foto: Shutterstock

Crveno meso i svinjetina

Ove vrste mesa mogu stajati u frižideru do pet dana, a mogu se smrznuti na period od četiri do 12 meseci. Preostalo kuvano meso će trajati tri dana u frižideru i dva do šest meseci u zamrzivaču.

Mleveno meso

Mleveno meso, kao što su govedina, teletina ili svinjetina, može stajati u frižideru jedan do dva dana, a mogu se zamrznuti na period od tri do četiri meseca.

Slanina i kobasice

Slanina koja stoji u frižideru treba se pojesti u roku od nedelju dana, a kobasica u roku od tri dana. I jedno i drugo se može zamrznuti na mesec dana, a neke kobasice mogu stajati u zamrzivaču i do dva meseca.

(Foto: Shutterstock)

Kurir