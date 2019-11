SPREMITE SE ZA ZIMU KAKO TREBA! Ovo je jesenja trpeza za JAČI imunitet: Alkalne namirnice za bolje zdravlje!

Kao što svaki poljoprivrednik zna, jako kiselo tlo ne može da donese bogat

usev. Za ljudsko telo važi isto što i za prirodu. Uprkos tome što znamo da je uravnotežena ishrana jedan od ključnih preduslova za zdrav život, često biramo hranu koja, uz stresan načina života, podstiče prekomernu kiselost organizma.

Baš sve namirnice koje jedemo možemo da svrstamo u one koje stvaraju kiselost i one koje stvaraju alkalnost, što znači da u procesu varenja oslobađaju kisele ili alkalne rezidue. To, međutim, ne znači da namirnice kiselog ukusa (limun, sirće, rabarbara...) stvaraju kiselinu. U stvari, limun alkalizuje telo nakon što ga telo svari. Samu kiselost našeg organizma lako možemo da izmerimo tračicama za testiranje pH urina ili sline, pa tako, ako je vrednost pH u telu manja od 7, znači da je organizam previše kiseo.

Avokado

Ovo kremasto i vrlo alkalno voće ima gotovo dvadeset esencijalnih hranljivih materija, među kojima su kalijum, vitamini E i B kompleksa, kao i vlakna.

Bundeva

Sve biljke iz porodice bundeva imaju visoke nivoe omega-3 i omega-6 esencijalnih masnih kiselina. Imaju i mnogo vitamina A i C, kao i neke vitamine B kompleksa. Prepecite bundevine semenke, bogate belančevinama, pa ih grickajte, a bundevino ulje koristite u salatama.

Krompir

Krompir je bogat zdravim ugljenim hidratima. Vezuje kiseline u želucu, a taj alkalni rezultat koristi celom telu. Njegov nutritivni profil uključuje vitamin C, gvožđe, magnezijum i kalijum.

Amarant

Reč je o vrlo sitnim semenkama nalik semenkama maka, ali boja im je žućkastosmeđa ili svetlosmeđa. Za razliku od pravih žitarica, amarant je posebno bogat aminokiselinom lizinom, a sadrži i mnogo vlakana. U 175 grama nalazi se naša celokupna dnevna potreba za belančevinama. Semenke amaranta mogu da se prže, pripremaju se poput kokica, pospu po salati, dodaju za zgušnjavanje supa ili skuvaju kao kaša za doručak.

Kelj

Od svih zdravih lisnatih povrća, kelj je možda najkorisniji i može da se pohvali dugim popisom vitamina i minerala - naročito kalcijuma, gvožđa, magnezijuma i fosfora. Snažnog je ukusa, ali možete lako da ga ublažite dodavanjem drugih namirnica kako biste pripremili hranljivu i ukusnu salatu, zdrav zeleni napitak ili varivo.

Celer listaš

Stabljike celera listaša odlične su za alkalnu ishranu, a stabljike punjene maslacem od kikirikija često se pripremaju za dečje rođendane. Naročito su dobre u supama ili naseckane i posute po salati. Sadrže kalcijum i niacin, potpomažu varenje i snižavaju krvni pritisak.

Celer korenaš

Sadrži vitamine B kompleksa, vitamine C i K, kao i fosfor, gvožđe, kalcijum, magnezijum i antioksidanse. Koren ukusom podseća na anis. Može da se narenda i doda salati, kuva na pari, priprema kao pire...

Bademi

foto: Shutterstock

Bademi zapravo nisu orašasti plodovi - oni su semenke. Bogati su belančevinama i kalcijumom, a sadrže i cink i vitamin E. Deluju umirujuće, a u njihovom sistemu su hranljive materije bitne za zdravlje kože. Bademovo brašno odlična je zamena za pšenično brašno u keksu i kolačima.

Šargarepa

Šargarepa je puna kalcijuma, magnezijuma, kalijuma i beta-karotena, koji se pretvara u vitamin A i povoljno utiče na vid. Savršena je kao deo režima čišćenja organizma jer potpomaže čišćenje jetre od toksina.

Savet plus (+)

PILATES U TRUDNOĆI foto: Shutterstock

Period trudnoće je izazovan za svaku ženu i najbolje je posebno povesti računa o svom zdravlju. Jedan od efikasnih načina je i vežbanje pilatesa. Instruktorka pilatesa Tamara Ratković, autorka knjige „Fit u trudnoći sa pilatesom“, savetuje ovu aktivnost zbog njenog blagotvornog dejstva na zdravlje: „Vežbanje, a naročito vežbanje pilatesa, donosi brojne prednosti. Ravnoteža je bolja, jačaju mišići centralnog dela tela - kora, a to smanjuje mogućnost pojave bolova u donjem delu leđa. Zatim, jača se rameni pojas, što je vrlo korisno već u prvim danima posle porođaja, kada je potrebno stalno podizati bebu. Ne treba zaboraviti da vežbanje poboljšava i cirkulaciju i sprečava oticanje ekstremiteta i pojavu grčeva. Uz to, raspoloženje se poboljšava. Gotovo je nemoguće rangirati sve prednosti koje vežbanje donosi.“

ČUVAJTE JETRU foto: Shutterstock Samo mala količina belog luka podstiče enzime jetre koji pomažu izbacivanje toksina, dok grejpfrut, koji je bogat antioksidantima i vitaminom C, podstiče čišćenje jetre. Šargarepa i cvekla imaju obilje flavonida i beta-karotena, koji stimulišu funkciju jetre. Uvedite u svoj jelovnik povremeno i avokado, koji spada u red supernamirnica jer pomaže telu da proizvede glutation, jedinjenje koje je jetri neophodno da bi izbacila štetne toksine. I dodajte sledećem jelu jetrin omiljeni začin: turmerik.

Kurir.rs/ GOST-UREDNIK Marija Kostić Milačić, glavna i odgovorna urednica magazina Sensa Foto: Shutterstock

Kurir