SRBI PRAZNIKE PROVELI PO BOLNICAMA: Posle Božića Hitna pomoć intervenisala više nego inače zbog PREJEDANJA I NAPIJANJA!

Lekari su pred Novu godinu i Božić upozoravali građane preko Kurira da pun želudac prasećeg pečenja, ruske salate, sarmi, torti i alkohola, koje imamo običaj da, često u prevelikim količinama, strpamo u sebe tokom praznika, može da bude veoma opasan, ali ih većina očigledno nije poslušala.

Tako je Hitna pomoć samo tokom noći između srede i četvrtka nakon Božića imala veliki broj intervencija upravo zbog prejedanja i alkohola!

Mnogo posla

- Hitna pomoć je tokom noći u Beogradu imala nešto više intervencija nego inače zbog preterivanja građana u hrani i piću drugog dana i noći božićnog praznika. Ukupno je intervenisano 116 puta, od toga 25 puta na javnom mestu, a intervencije su se odnosile, pre svega, na hronične zdravstvene probleme. Za pomoć su se najviše javljali pacijenti sa bolom u grudima - saopšteno je iz Hitne pomoći.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, kaže za Kurir da su im se ljudi tokom prazničnih dežurstava javljali gotovo sa istovetnim problemima.

- Tu su i Nova godina i Božić, a januar je inače pun slava, i to se ide od trpeze do trpeze, a naši ljudi očigledno nemaju milosti prema svom želucu. Deo građana, koji su izašli iz posta, poneo se kao da su istrčali trku i uhvatili su se svega mogućeg od hrane, što govori da nisu razumeli suštinu posta. Ljudi su se masovno javljali sa problemima sa digestivnim traktom, nadražajem žučne kese, koja zatim iritira pankreas, naduva se stomak. Tako betoniran stomak zatim počne da ih guši jer vrši pritisak na baze pluća, pa ne mogu da dođu do daha - kaže dr Šehić i objašnjava:

Tahikardija

- Kada se pritisnu pluća, ona dalje utiču na srce, koje počinje brže da radi. Ubrzanje srčanog ritma stvara paniku i tu se dodatno prave problemi. Bukvalno nam je svaki drugi pacijent dolazio sa takvim problemima, i to prvenstveno mladi i ljudi u srednjim godinama, dok su hronični bolesnici bili najdisciplinovaniji. Još jednom apelujem na građane da čuvaju zdravlje, da svaki praznik ne bi bio - pomešaj slatko, slano, gazirano i alkohol, pa trk kod lekara. Hajde da naučimo nešto iz prethodnih godina - apeluje doktorka.

Miljko Ristić Lekari imaju pune ruke posla Prof. dr Miljko Ristić, najpoznatiji srpski kardiohirurg, još pre praznika upozorio je čitaoce da je za praznike postao običaj da lekari imaju pune ruke posla. foto: Zorana Jevtić - Viđao sam sve te slučajeve koji su dospevali u koronarne jedinice ili na operacione stolove zbog pogoršanja angine pektoris, dobijanja infarkta, upale pankreasa ili gušterače i žuči. To su hitna hirurška stanja, kada je neophodno spasavanje života. A njihov uzrok su masna hrana i alkohol - rekao je Ristić.

