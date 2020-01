ZA ZDRAV ŽIVOT POSLE 50. POSTOJI TAČNO 6 SAVETA! I ne znate koliko ovaj jelovnik, pola sata šetnje i DRUŠTVO podmlađuju!

Kako godine prolaze kosa će vam svakako sedeti, a lice postajati naboranije, međutim, postoji tačno 6 naučno utemeljenih tajni zdravog starenja uz pomoć kojih i te kako možete duh i telo održati mladim i posle pedesete.

1. Kvalitetna ishrana

Većina promena na površini vašeg tela rezultat je onoga što unosite u njega. Način ishrane i odabir namirnica daleko su bitniji od pridržavanja neke formalne dijete. Generalno, trebalo bi što više konzumirati povrće, voće, orašaste plodove, kao i fermentirane mlečne proizvode. S druge strane, trebalo bi smanjiti unos mesa, šećera, soli i nezdravih masti poput margarina te po mogućnosti u potpunosti izbaciti gotovu hranu. Hrana bogata šećerom i ostalim rafiniranim ugljenim hidratima poput belog brašna zapravo ubrzava proces starenja putem procesa razgradnje glukoze.

Mnoge studije pokazale su da se smanjenjem ugljenih hidrata u ishrani produžava život i smanjuje rizik za mnoga oboljenja, kao što su kardiovaskularne bolesti, karcinomi, Parkinsonova i Alchajmerova bolest.

2. Hrana bogata vlaknima

Jednostavan način da poboljšate zdravlje je zamena belog hleba punozrnatim. Takođe, dodajte pasulj i jabuke u ishranu. Hrana puna vlakana vas duže drži sitim, smanjuje nivo holesterola i rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i raka debelog creva. S druge strane, hrana bogata vlaknima nam pomaže u izbegavanju zatvora, stanja koje je daleko uobičajenije kod starijih ljudi. Nakon pedesete, muškarci bi dnevno trebalo da konzumiraju 30 grama vlakana, a žene 21 gram.

3. Redovna šetnja

Hodajte barem 30 minuta svakoga dana. Ako vam je to previše, razbijte to u nekoliko manjih šetnji! Redovito vežbanje, posebno ako vežbate toliko da se pritom lagano zadišete – donosi velike zdravstvene blagodati! Fizička aktivnost održava mozak u zdravom stanju tako što do njega dostavlja više krvi i kisika.

Istraživanja sugerišu da kardio može odgoditi ili ublažiti simptome Alchajmerove bolesti. Aerobni, popularnije - kardio, takođe utiče na:

– kontrolu telesne težine

– podizanje raspoloženja

– jačanje mišića i kostiju

– bolji san

– smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, visokog krvnog pritiska i visokog holesterola

4. Prihvatanje promena

Život je promena! Kad se poznata rutina odjednom promeni, možete se osećati kao da ste ostali bez ičije podrške. Ipak, odupiranje promeni samo će iscrpljivati vaše dragoceno vreme i energiju... S druge strane, ako živite za promenu, možete doživeti avanture za koje niste ni mislili da su moguće! Sad je najbolje vreme da istražite nepoznate teritorije kako bi mogli da se pronađete u nečemu.

Zateknite sami sebe nespremnima i vidite šta će da se dogodi. Naučite da živite s nesigurnošću - osećaj treme i nelagode nije znak da radite nešto pogrešno, samo je znak da radite nešto novo

5. Održavanje društvenih kontakata

"Čini se da je iskustvo samoće loše za zdravlje pojedinca", izjavila je doktorka Nensi Džej Donovan, profesor psihijatrije na Harvardu.

Ako se osećate usamljeno, bez obzira živite li sami ili s nekim, te imate li puno prijatelja ili ne, značajno su veće šanse za pojavu depresije ili demencije. Penzioneri koji se osećaju napušteno i izolovano imaju veće poteškoće pri obavljanju svakodnevnih zadataka poput kupanja i penjanja uz stepenice. Takođe, usamljeni ljudi umiru ranije.

Istraživanja su pokazala da usamljeni ljudi imaju povišene nivoe hormona stresa koji izaziva upalu i otoke povezane s artritisom i dijabetesom. Druga studija, pak, otkrila je kod usamljenih ljudi više antitela za virus herpesa, a to je znak stresa u nervnom sistemu. Dakle, održavajte stara prijateljstva i sklapajte nova! Bavite se volontiranjem ili jednostavno pomognite nekom kome je to potrebno.

6. Razmislite o dodacima ishrani

Može li vam tableta povratiti vlažnost ostarele kože? Možda. Naravno, najbolje je kad dobijete potrebne nutrijente iz hrane, a ne iz tablete. Ipak, nakon pedesete vaše telo treba neke vitamine i minerale više nego pre.

Oni uključuju sledeće:

1. Kalcijum (za snagu kostiju)

2. Vitamin D (većina ljudi ga dobija u dovoljnoj količini iz sunca, ali starije osobe bi mogle patiti od deficita)

3. Vitamin B12 (stariji ljudi imaju poteškoća s njegovom apsorpcijom iz hrane, stoga bi mogli razmisliti o žitaricama obogaćenim vitaminima ili suplementima

4. Vitamin B6 (daje snagu crvenim krvnim zrncima za prenos kiseonika putem tela)

Posavetujte se sa svojim lekarom o svim suplementima koje uzimate kako bi se mogle izbeći neželjene interakcije s drugim lekovima i ostalim tretmanima.

