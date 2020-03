DR NESTOROVIĆ U JUTARNJEM: Ja sam kao BROJ 1 U ALAN FORDU! Pričali da je neodgovoran, a on otkrio šta je bio CILJ IZJAVA

Dr Branimir Nestorović progovorio je o trenutnoj situaciji sa koronavirusom u "Jutarnjem programu".

S obzirom na broj obolelih, on je istakao da je zadovoljan.

"Ja sam zadovoljan. Dok su nas pljuvali, mi smo dobro radili. Cilj nam je da imamo pet, šest ljudi dnevno. Biće fantastično ako ovako ostane i ako se domognemo toplog vremena. Kod nas su samo dva slučaja teška. Radi se o čoveku sa hroničnim oboljenjima. To će trajati tri nedelje. Jedan pacijent je van životne opasnosti. Većina će ići kući u ponedeljak. Virus se ne širi tako lako. Inficirani slučaj slabo se prenosi. Može da se zarazi do 80 posto ljudi, neki neće primetiti da su zaraženi, rizične grupe će se razboleti. Nigde nema dece. Mi smo se vodili iskustvom Austrije, oni nisu zatvorili škole, deca nisu u riziku. Engleska ima skoro 1.000 slučejeva i nisu zatvorili škole. Oni ako ne idu, moramo da ih raspustimo do 20. aprila", rekao je Nestorović i dodao:

"Mi ne možemo da zatvorimo zemlju, pa potpuno da propadnemo, to je besmisleno. Morate da imate na umu da se američka berza slomila. Kažu ekonomisti da situacija nije bila dobra ni pre ovoga. Svaka vlada se plaši da ne padne na koroni."

Mnogi su spekulisali kako su izjave doktora Nestrovića neodgovorne, pa je on objasnio:

"Ideja je bila da relaksiramo ljude, sada mogu da vam kažem. Da ne bude ono što se desilo u Evropi, da su ljudi uništili samousluge. Mi smo kupili vreme, nabavili testove, respiratore i sva sredstva. Ja sam vrlo zadovoljan. Ja sam broj jedan u Alan Fordu, "ja sam previše star", ja sam znao šta će se dogoditi. Vidim, kada sam išao sa ženom u samoposlugu, Srbi najviše kupuju toalet papir, ne razumem. Kupuju i brašno. Ima sasvim dovoljno brašna", rekao je on.

On je pojasnio i da je ovo veoma specifičan virus za razliku od drugih jer decu gotovo da i ne napada, kao i zdrave mlade žene do 40 godina. Takođe, neobično je i to što su trudnice zaražene ovim virusom rađale potpuno zdravu i nazaraženu decu što znači da se on ne prenosi na bebu ni krvlju, ni mlekom majke ni posteljicom.

